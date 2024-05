Enostaven trik za boljši orgazem

Barbara Carrellas, avtorica priročnikov za boljše spolno življenje in seksualna terapevtka je za Women's Health pojasnila, da po mnogih letih osebnega in poklicnega raziskovanja še ni našla nečesa, kar bi imelo na orgazmično izkušnjo večji vpliv kot pravilno dihanje.

»Seveda lahko pomagajo igračke in različne poze, ki so zabavne in razburljive, a dihanje je prava pot do vrhunca iz sanj,« je povedala in pojasnila, da se telesni ljubezni mnogi v že zrelih letih še vedno prepuščajo kot najstniki: tiho, hitro, brez spreminjanja tehnike in z napetimi mišicami.

Večina pred orgazmom zadržuje sapo. Enako velja za samozadovoljevanje, vse skupaj postane navada, ki škoduje seksu.

»Večina to počne povsem nehote, nezavedno. Kadar želi doseči vrhunec, zadržuje dih in ne razmišlja veliko o pravilnem dihanju,« je prepričana strokovnjakinja, ki navaja, da prav ta hitra in tiha tehnika, postavlja visoko oviro na poti do močnega vrhunca.

»Za globoke orgazme in za intenzivne užitke je treba več pozornosti posvečati dihanju.«

FOTO: Shironosov/Gettyimages

V srcu orgazmov je kisik

Vsak orgazem je fiziološki odziv telesa na spolne dražljaje, začne se z vzburjenjem, ključno zanj pa je pravilno ravnovesje med napetostjo v mišicah in krvnim pretokom. Čeprav se zdi, da je vzburjenje povsem individualna izkušnja, je fizični mehanizem v ozadju enak za vse.

Ko se mišice medeničnega dna med fazo vzburjenja krčijo in raztezajo, se ustvarja napetost, katere odraz je ta občutek. Intenzivnejša, kot je vzburjenost, hitreje po telesu kroži kri, ki tudi v vaginalna tkiva, tako kot v vse dele telesa, prinaša kisik.

Ta kisik je ključ do boljših orgazmov. Če med grajenjem orgazmične energije dihanje ni pravilno, se zmanjšuje orgazmični potencial.

Globoko in dosledno dihanje med seksualno igro prinese veliko razliko med močnim in na drugi strani zgolj vrhuncem.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Bi morali osvojiti kakšno posebno tehniko?

Ne, pravi strokovnjakinja. Skrivnost do boljšega vrhunca je popolnejše in globlje dihanje skozi usta čez cel spolni akt.

Dihanje na usta omogoča, da vdahnete več zraka, ob tem zagotavlja energijo. Dihanje skozi nos je dobro, kadar se želite spočiti ali med meditacijo.