Erektilna disfunkcija: kaj jo povzroča in kaj lahko pozdravi

Kaj sploh je erektilna disfunkcija?

Gre za nezmožnost doseganja ali ohranjanja erekcije, kar negativno vpliva na spolni odnos ter lahko načne samozavest posameznika in tudi intimno razmerje.

»Erekcija je fiziološki odziv na spolne dražljaje. Med njo v penis pospešeno doteka kri, kadar je krvni pretok iz kakršnegakoli razloga oviran, nastane omenjena motnja.

Moški ima težave z doseganjem ali ohranjanjem erekcije,« pojasnjuje doktor interne medicine Nesochi Okeke-Igbokwe.

»Obstaja razlika med občasnimi težavami z izvedbo in erektilno disfunkcijo. Običajno se o slednji govori, kadar se motnje pojavijo pri večini spolnih odnosov,« kolega dopolni urolog Adam Ramin, ki opozarja, da lahko erektilna disfunkcija nakazuje na druge, resnejše zdravstvene težave.

Je mogoča blaga erektilna disfunkcija?

Erektilna disfunkcija se pojavlja v različnih stopnjah in simptomi pri vseh prizadetih niso enaki.

»Nekateri moški občutijo tako hudo obliko, da ne zmorejo doseči oziroma med spolnim odnosom zadržati erekcije, pri drugih so simptomi blažji, komaj opazni.

Pri nekaterih erekcija hitro upade, pri drugih se to dogaja postopoma,« pove urolog Alex Shteynshlyuger.

Uganko je treba razvozlati

Praviloma lahko moški sami zaznajo težave. »Erektilna disfunkcija je eno redkih stanj, ki jih pacienti lahko diagnosticirajo sami.

Kadar moški opaža, da ne zmore dosegati erekcije oziroma ta ni tako trdna, kot je bila nekoč, je to jasno opozorilo, da je treba ukrepati,« svetuje Alex Shteynshlyuger.

FOTO: Ocskaymark Gettyimages

Kaj jo najpogosteje povzroča?

Med vzburjenjem možgani živčnim receptorjem pošljejo sporočilo, naj v moški spolni organ začne dotekati kri. Pri zdravem moškem ostane penis v erekciji do izliva ali prenehanja vzburjenja, pri motnjah se to zgodi prej.

Erektilna disfunkcija večinoma izvira iz slabega krvnega pretoka.

»Zanjo so lahko odgovorni visok krvni tlak, bolezni srca in ožilja, ateroskleroza, saj je v vseh teh primerih moten krvni pretok in v penis ne pride dovolj krvi, da bi dosegel ali zadržal erekcijo,« razloži Adam Ramin.

Sladkorna bolezen je še en mogoč vzrok. Pri moških s sladkorno boleznijo se namreč erektilna disfunkcija pojavi v mlajši dobi kot pri zdravih.

Zanjo so lahko kriva tudi nekatera zdravila, denimo antidepresivi, pri katerih je to eden od stranskih učinkov.

Povečana prostata

Številne moške pesti povečana prostata. Tkivo spolne žleze se začne razraščati v drugi polovici življenja.

Vzrok ni povsem znan, moški običajno po 50. oziroma 60. letu opisujejo simptome najprej kot tanjši curek urina, ki se prekinja, nočno vstajanje zaradi siljenja na vodo, težave z uriniranjem, občutek nepopolnega praznjenja mehurja, pojavijo se motnje erekcije, lahko tudi bolečine in podobno.

Vse to še kako greni življenje.

Stres in erektilna disfunkcija

Tudi pri posameznikih, ki nimajo težav s srcem in ožiljem ter nimajo drugih kroničnih bolezni, se lahko pojavi erektilna disfunkcija. Najpogosteje je povezana s stresom, utrujenostjo in nelagodjem pred in med spolnim odnosom.

»Stres, ki ga izzoveta delo ali negotovost glede izvedbe spolnega odnosa, je pogost vzrok za motnjo pri mlajših moških,« na vpliv sodobnega časa opozarja Alex Shteynshlyuger.

Strah, da bi odpovedali, ker so enkrat ali dvakrat že, je tisti, ki še kako otežuje doseganje erekcije, in tako se moški neredko ujamejo v začarani krog, ki jih pripelje v še večje težave in nizko samozavest.

Edina primerna rešitev v tem primeru je pogovor s terapevtom.

Je pogosta?

Erektilna disfunkcija je zelo pogosta. Kot je pokazala ena od študij, se z leti tveganje zanjo povečuje. Približno 40 odstotkov moških se z njo sreča pri starosti 40 let in skoraj 70 odstotkov pri 70 letih.

Strokovnjaki menijo, da ima večina moških vsaj enkrat v življenju katero od težav z erekcijo.

K izboljšanju stanja pripomore zdrav življenjski slog. FOTO: Shutterstock

Izboljšanje

V domala vseh primerih je stanje mogoče izboljšati. »Pri večini je dovolj spremenjen življenjski slog z več gibanja in pravilno prehrano,« pomen zdravega življenjskega sloga poudari Alex Shteynshlyuger.

Pri nekaterih so potrebna zdravila, s katerimi se odpravi vzrok erektilne disfunkcije, s pravilnim vodenjem pa je mogoče premagati tudi psihične vzroke za težavo.

Zeliščni pripravki

»Proizvajalci nekaterih zeliščnih pripravkov in prehranskih dodatkov zagotavljajo, da lahko ti odpravijo težave, vendar njihove trditve niso vedno podprte z znanstvenimi dokazi.

Pri jemanju tovrstnih izdelkov je zato treba biti previden ali se jim povsem izogniti, saj lahko zaradi neraziskanih stranskih učinkov škodujejo zdravju,« opozarja Alex Shteynshlyuger.

Tudi glede zdravil, ki so v ta namen na voljo v lekarni, se je treba posvetovati z zdravnikom. Zlasti če moški jemlje tudi kakšna druga zdravila.

Sprememba prehrane in vadba

Dobro je vedeti, da večinoma težave izzvenijo že s spremembo življenjskega sloga. Odločitev za bolj zdravo prehrano in več telesne aktivnosti je pomemben korak pri zdravljenju erektilne disfunkcije.

»Nikoli ne smemo podcenjevati vpliva življenjskega sloga. Več raziskav je našlo jasno povezavo med aerobnimi vajami in boljšim delovanjem penisa,« pravi zdravnica Nesochi Okeke-Igbokwe.

Prav tako kot med pravo izbiro živil in kakovostnejšim spolnim življenjem. Prostati denimo pomaga hrana, bogata z beljakovinami in zelenjavo, z manj slabimi maščobami in soli, kakor tudi več vode in, kot rečeno, telesne aktivnosti.

Tisti, ki med delovnikom veliko sedijo, naj čim večkrat vstanejo in pretegnejo noge.