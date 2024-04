Spoznajte ga do potankosti

Če lahko verjamemo raziskavam, ki trdijo, da je kar 60 odstotkov moških in žensk nezadovoljnih s spolnim življenjem, se lahko vprašamo, kdaj se v odnosu zalomi in česa morda ne bi smeli početi med rjuhami.

Tišina

Med razlogi za nezadovoljstvo je eden od glavnih pomanjkanje komunikacije. Naj gre za izražanje želja, fantazij ali pa tišine med samim spolnim odnosom, besede so zelo pomembne za seks. Bližina je tista, ki lahko med dvema ustvari ozračje zaupanja, v katerem ni prostora za tišino.

Zanemarjanje sebe

V vsakdanji bitki s stresom ni težko pozabiti nase in na lastne telesne in čustvene potrebe, kar je dolgoročno škodljivo, pa ne samo za vas, ampak tudi za odnos. Nekdo, ki ni pozoren nase, bi moral to takoj začeti spreminjati. Zase in za partnerja.

Nevednost

Če imate partnerja in njemu ter sebi privoščite le najboljše, se nenehno izobražujte o njem in o odnosu! Naj vas ne mine radovednost, ugotovite, kje natanko je tista točka, ki vašega partnerja spravi ob pamet. Spoznajte in raziščite ga do potankosti.