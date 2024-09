Če ti umre otrok, v nobenem jeziku ne obstaja beseda, ki bi to poimenovala

Mateja Ocvirk Štrajhar je mama petih otrok. V rani mladosti, stara je bila šest let, ji je umrla mama. Nato se je in se še spoprijema s prerano izgubo hčerke Enje, ki je zaradi kombinacije epileptičnega napada in tujka v grlu umrla pri komaj štirinajstih mesecih starosti. V knjigi z naslovom Življenje po njej iskreno in pretresljivo opisuje hudo bolečino, jezo, krivdo, strah in obup, ki so jo preplavljali po nepojmljivi tragediji.