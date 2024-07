Ko je njen osemnajstletni sin umrl za rakom, mu je na facebooku začela pisati pisma, iskrene zapise, ki so se izlili iz nje. Naučila se je živeti z bolečino, ki nikdar ne mine, če kruta bolezen vzame življenje tvojega otroka. Več kot polovico teh pisem je zbranih v knjigi Pisma Maticu, ki je izšla pri Beletrini. Z njo mu je postavila spomenik, ga vpisala nazaj na ta svet. »Vdihni ljubezen, izdihni strah,« si ves čas ponavlja. A njena zgodba ni zgodba žalosti in bolečine, pač pa ljubezni in moči. Vse to z veseljem deli z drugimi, saj je to bil njen Matic. In najin pogovor ne bi mogel biti ob b...