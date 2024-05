Doris Kukovičič, avtorica: Morala sem sprejeti brutalno resnico ... Moj sin je mrtev ... Ni ga več …

Lahko najprej poveste kaj več o povsem prvih pismih, ki ste jih po sinovi smrti poslali na elektronski naslov matic@heaven4ever.sky? Je bilo težko sesti za računalnik ali prav nasprot­no, vam je to dajalo uteho? To je bilo večje od mene. Samo čutila sem, da moram sesti in začeti pisati. Moji prsti so šli svojo pot. Kot bi se um popolnoma izklopil. Samo pisala sem in pisala, iz sebe, iz svoje najgloblje globine … Iz svoje biti. Preprosto morala sem. To je bila moja pot do sina. Poznam bolečino, do obisti jo poznam, zato jo zmorem nositi. In poznam vse razsežnosti brezpogojne ljubezni, ki jo ...