10 znakov, da preveč ugajate (in zakaj to ni dobro za vas)

Vam je že kdo kdaj dobronamerno rekel, da se prenehajte truditi, da bi bili vsem všeč? Se vedno bolj zavedate, da se čez cel dan nenehno opravičujete? Če sta vaša odgovora pritrdilna, zelo verjetno sodite med tiste, ki si želijo vsem ugajati.

Pri tem, da bi bili vsem všeč, da bi vas vsi imeli radi in bi si želeli vsakomur ugoditi, moramo jasno ločiti, da tu ne gre za prijaznost. Zelo pogosto takšno vedenje ni edini problem, želja po ugajanju in osrečevanje drugih je najpogosteje simptom globlje težave.

Vneto ugajanje je največkrat odraz težav s samopodobo. Oseba, ki vsem reče ja in ustreže vsaki prošnji, upa na priznanje in občutek pripadnosti. Nekateri posamezniki, ki ugodijo vsem, imajo izkušnje s trpinčenjem in so v obrambi izbrali pot, kjer si bodo s tem, da bodo vsakomur rekli ja, izborili boljše ravnanje z njimi. In čez čas tak način delovanja postane njihov način življenja.

V svojo obrambo na dobronameren očitek, da preveč ugajajo, ti ljudje najpogosteje odvrnejo, da nočejo izpasti egoistično, da se jim zdi njihov odgovor na prošnjo odraz prijaznosti ali da bi bili radi dobra oseba.

Ne pravimo, da prijaznost ni lepa lastnost, vendar ne dovolite, da ljudje okoli vas prestopijo meje in vašo šibko točko manipulativno izkoristijo.

