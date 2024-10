10 manj prijetnih resnic o samskem stanu

Dejstvo je, da je bolje, kot v slabi zvezi, biti sam. A dejstvo je tudi, da ima, tako kot vsaka stvar, samsko življenje lepo in manj lepo plat in ne, samski, čeprav so načeloma s svojim življenjem povsem zadovoljni, ne uživajo vedno.

Zakaj? Tu je deset pogosto zamolčanih dejstev o samskem stanu.

Nikoli na prvem mestu

Biti v srečnem in izpopolnjenem razmerju pomeni biti za nekoga na prvem mestu, imeti ob sebi človeka, ki mu lahko zaupamo, mu potožimo in se z njim veselimo.

Samski so, na koncu dneva, žal največkrat sami s svojimi radostmi in težavami.

Redek fizični stik

Pri ljudeh, ki niso v razmerju, se lahko fizični stik povsem umakne iz življenja, vsekakor pa objeme okušajo redkeje kot tisti, ki so v kvalitetni zvezi.

Dolga obdobja brez fizičnega stika vodijo v osamljenost in slabše počutje, saj je znano, da se med objemi v telesu sproščajo hormoni, ki pozitivno vplivajo na duševno zdravje.

FOTO: Thinkstock

Ljubosumje ni izvzeto

Ljubosumje ni čustvo, rezervirano za intimne odnose, lahko se nanaša tudi na druge segmente življenja in samski so neredko ljubosumni na tiste prijatelje in znance, ki uživajo v izpopolnjeni zvezi.

Mogoča je fizična bolečina

Osamljenost dejansko lahko povzroča fizično bolečino in nelagodje. Včasih gre za stiskanje v prsih, tako imenovani cmok v želodcu ali druge fizične odzive telesa na dejstvo, da je nekdo osamljen.

K premagovanju teh pripomore tudi stik s prijatelji in družino, ne zgolj intimna zveza, je pa res, da imajo osebe, ki so v kvalitetnem intimnem odnosu ob sebi skoraj vedno človeka, na katerega se lahko v takih trenutkih zanesejo.

FOTO: Shutterstock

Boleče je biti vedno peto kolo

Vsi so v paru, vi pa samski. Velikokrat vas povabijo v svojo družbo, a vi imate vedno občutek, da ste med njimi peto kolo ter tam zgolj zato, ker ser jim smilite. Ta občutek ni nič kaj prijeten.

Prijateljstvo včasih ni dovolj

Vsi odnosi, v katere stopamo v življenju, so pomembni in pravo prijateljstvo je neprecenljivo, ni pa vedno dovolj in ne more nadomestiti intimnosti, ki jo zagotavlja romantična zveza.

Občutek drugačnosti

Samske osebe pogosto obhaja misel, da so vsi okoli njih v zvezi, kar še okrepi občutek osamljenosti, včasih tudi nizko samozavest.

Sosedova trava …

Je že tako, da smo ljudje takšni, da s tistim, kar imamo, velikokrat nismo zadovoljni in z zavistjo pogledujemo k nekomu, ki živi drugače.

Pari tako neredko idealizirajo samski stan, poln miru in tišine, samski pa bi imeli tisto, kar imajo zaljubljeni pari.

FOTO: Nortonrsx/Gettyimages

Ni vedno stvar odločitve

Mnogi samski se za takšen način življenja zavestno odločijo, nihče pa se zavestno ne odloči za osamljenost, ki se včasih prikrade v sicer povsem zadovoljujoč življenjski slog.

Drugi ne razumejo

Ljudje, ki niso nikoli bili samski in osamljeni, pogosto ne razumejo občutkov, ki se pojavljajo pri ljudeh, ki nimajo življenjskega sopotnika in živijo bolj ali manj sami.

Brez lastne izkušnje je težko razumeti ali svetovati, zato samski neredko dobijo vtis, da se nihče ne zna postaviti v njihovo kožo, kar še okrepi občutek izolacije, piše Your Tango.