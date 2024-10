Pet stvari, ki jih ne smete žrtvovati zaradi ljubezni

Ljubezen in zveza naj bi tekli v smer skupne rasti in sreče dveh bitji, a včasih se zgodi, da prav zaradi občutkov vznesenosti ljudje pozabijo nase in se v razmerju odpovedujejo tistemu, kar jih odlikuje kot posameznike.

Zato je dobro vedeti, česa se zaradi ljubezni nikoli ne sme žrtvovati. Pet takšnih stvari izpostavlja dnevnik.hr.

Svobode

Dejstvo je, da se v zvezi življenje spremeni in ga je treba prilagoditi temu, da nekdo živi v dvoje. Vendar to ne pomeni, da se mora odpovedati osebni svobodi.

Obnašanje, s katerim ena stran drugo nadzoruje, jo preverja in omejuje, ni obnašanje, ki bi nakazovalo na ljubezen, temveč na posesivnost, zato je treba že na samem začetku postaviti jasne meje, ki ne ogrožajo svobode nikogar.

FOTO: Laflor/Gettyimages

Sebe

Nikoli in nikdar se v življenju ne spreminjajte zaradi druge osebe. Pa naj gre za obnašanje, oblačenje, norme, vrednote ali kar koli drugega, kar vas definira in zaradi česar ste posebni.

Če so drobni kompromisi tu sprejemljivi, je zanikanje sebe, da bi vas partner sprejemal, popolnoma napačno ravnanje.

Sreči

Ljubezen je le en dejavnik sreče, obstaja še veliko drugih in tisti, ki vam v življenje prinašajo zadovoljstvo, pa naj bodo to hobiji, prijatelji ali druge stvari, morajo v vašem življenju ne glede na vse, ostati.

Sanjam

Partnerja v zdravi zvezi spoštujta sanje in cilje drug drugega ter se spodbujata pri njihovem uresničevanju.

Zato se sanjam, kljub temu, da niste več samski, nikoli ne smete odpovedati. Če druga stran to od vas pričakuje, tisto, kar vi dojemate kot ljubezen, to ni.

FOTO: Gettyimages

Notranjemu miru

Ob osebi, ki jo ljubite, bi se morali počutiti varno, pomirjeno in sprejeto. Ob njej bi morali pozabiti na norije sveta okoli vas.

Kadar tega občutka ni, ste tesnobni, nemirni in se bojite jeznih odzivov, zvezo raje zapustite.

Kajti notranjemu miru se nikoli ne bi smeli odpovedati.