Igor Mikič: Nikoli ne bi imel dekleta, ki nima končane fakultete (VIDEO)

Igor Mikič, pogosto imenovan tudi Alfa Mikič, ki ga lahko spremljamo tudi v 11. sezoni Kmetije, je gostoval v intervjuju pri Davidu Milosavljeviću. Ni skrivnost, da je delaven in karizmatični Ljubljančan še vedno samski, a je že večkrat poudaril, da ima visoke kriterije, ki jih ni izpolnila še nobena ženska.

Davida je zanimalo, kakšnega dekleta ne bi nikdar imel. Kot je odgovoril Igor, ne bi nikoli imel punce, ki pije pivo, in take, ki nima izpita za avto. Dejal je tudi, da ne bi nikoli imel dekleta, ki nima končane fakultete. Temu odgovoru se je David malce začudil, Mikič pa je dodal: »To mi veliko pomeni.«

Kot na svoji spletni strani piše Mikič, ima sam številne sposobnosti in talente. Navaja, da je maneken, fotomodel, igralec, glasbenik, tekstopisec, radijski in televizijski voditelj ter motivator. »Strokovnjak je za kratke, humoristične ter poučne oddaje, v katerih mlade nagovarja k pozitivnemu, zdravemu in bolj discipliniranem življenju. Sestavine njegovih oddaj so smeh, dobra volja, pozitiva, motivacija in učno gradivo.«

