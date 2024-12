Znanstveniki poustvarili Miklavžev obraz

Danes je otroke obdaril prvi od decembrskih dobrih mož, Miklavž. Legenda o svetem Miklavžu temelji na resnični zgodovinski osebnosti, svetem Nikolaju iz Mire, znanem tudi kot Nikolaj Čudotvorec. Zgodnji krščanski svetnik je živel v 4. stoletju v današnji Turčiji. Njegov sloves dobrotnika in darovalca je postal temelj za številne legende in tradicije, ki so se razvile skozi stoletja.

343. leta je umrl sveti Miklavž.

Ena izmed najbolj znanih legend govori o tem, kako je skrivaj podarjal denar revnim družinam, da bi preprečil prodajo njihovih otrok v suženjstvo. Prav iz Miklavža se je razvil nizozemski dobri mož Sinterklaas, iz njega pa danes vsepovsod priljubljeni drugi dobri mož, Božiček.

Nekoč je pomagal revnim, danes deli sladkarije. FOTO: Anikaart/Getty Images

Znanstveniki so zdaj na podlagi ostankov svetega Nikolaja, ki je umrl leta 343, rekonstruirali njegov obraz. Tako lahko po skoraj 1700 letih s pomočjo sodobne forenzične znanosti vidimo Miklavžev obraz. Eden od avtorjev študije José Luís Lira je poudaril, da ima Miklavž močan obraz in nežen izraz, kar je v skladu z zgodovinskimi opisi svetega Nikolaja. Zanimivo je, da se rekonstrukcija presenetljivo ujema z opisom iz pesmi »A Visit from St. Nicholas« iz leta 1823, kjer je opisan kot mož s »širokim obrazom«.

Ima močan obraz in nežen izraz.

Glavni avtor študije Cicero Moraes je povedal, da so poleg telesnih značilnosti, kot je širok obraz, razkrili tudi zdravstvene težave, ki so ga pestile. Sveti Nikolaj je trpel za hudim kroničnim artritisom v hrbtenici in medenici, kar je verjetno povzročalo pogoste glavobole. Njegova prehrana je bila, kot je bilo za tisti čas običajno, večinoma rastlinska.