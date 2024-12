V Mariboru novoletne zabave ne bo, v Kopru bodo zanjo odšteli dobrih 5000 evrov. Kaj pa v Ljubljani?

December velja za najbolj veseli mesec v letu, od leta se je ne nazadnje pač treba posloviti v slogu. Ker je v tem mesecu tudi precej dela prostih dni, jih radi izkoristimo za obiske sorodnikov, prijateljev in znancev, to pa je tudi čas, ko se vrstijo službene zabave, manjše in večje.

Ponekod šefi člane najožje ekipe odpeljejo na večerjo ali pijačo, morda na druženje med prazničnimi stojnicami, v drugih podjetjih organizirajo velike zabave z bolj ali manj znanimi glasbenimi gosti, pogostitvijo in bogatim spremljevalnim programom. Vse je odvisno od navad, želja in seveda tudi razpoložljivega proračuna.

Povprašali smo na treh mestnih občinah, ali imajo tudi pri njih v načrtih novoletno zabavo za zaposlene in le na mariborski so se odločili, da takšne zabave ne bo, vsaj ne formalne. Nikjer seveda ne piše, da se ne smejo zaposleni samoorganizirati ter se poveseliti po svoje.

V Ljubljani vabljenih kar 12.000

Bodo pa novoletne zabave za zaposlene organizirali tako na ljubljanski kot koprski mestni občini. V prestolnici bo to velik dogodek, saj je vabljenih kar 12.000 zaposlenih, tako z mestne uprave kot njenih podjetij in zavodov. Kot so sporočili z MOL, se sicer običajno zabav ob koncu leta udeleži okrog polovica vseh zaposlenih.

Vsako leto poskrbijo tudi za zabavni program, kdo jih bo zabaval letos, pa niso želeli razkriti, češ da je program vsako leto presenečenje. Kako globoko nameravajo na MOL seči v občinsko blagajno, da bi se sodelavcem zahvalili za predano in uspešno delo v letu, ki se izteka, prav tako ni so želeli razkriti, so pa dejali, da del stroška pokrije vsak sodelavec sam, del pa sindikat ali podjetje.

Tudi na Mestni občini Koper bodo za zaposlene ob koncu leta organizirali prednovoletno srečanje, ki bo vključevalo uradni del s pregledom izvedenih projektov in predstavitvijo načrta za prihodnje, pa seveda tudi zabavo oziroma druženje, za vse skupaj pa bo mestna občina namenila več kot 5000 evrov.