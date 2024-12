Ne pozabimo na bonton

S prazniki, ki so pred vrati, pridejo vselej tudi raznorazna vabila na različna druženja, denimo, na družinske večerje. Še preden pa jih sprejmemo, bi bilo nemara dobro ponoviti nekaj o primernem obnašanju na takšnih srečanjih. Še posebno zato, ker je v prazničnem času še toliko pomembneje, da se ne bomo smešili in da zaradi nas ne bo začelo frčati perje.

Tudi na novoletnem praznovanju spoštujmo osnove primernega obnašanja. FOTOGRAFIJE: Getty Images

Vse skupaj se začne s prihodom ... Že mogoče, da si mislimo, da bomo obzirni, če bomo prišli na kraj dogodka nekaj minut prej oziroma nekaj minut pozneje, vendar ne – oboje je nevljudno. V tem primeru si zapomnimo zgolj to, da bo točnost naš daleč najboljši prijatelj.

Majhno in okusno

Razumljivo je, da bomo tudi na tokratno praznično zabavo prinesli s seboj darilo, pri čemer pa moramo vedeti naslednje: če se udeležujemo večerje, nikar ne prinašajmo hrane, sploh če nas gostitelj ni izrecno poprosil za to. Že steklenica vina bo lahko povzročila lepo nelagodje, saj bi se gostitelj lahko čutil dolžnega, da jo odpre, obrok, ki ga je pripravil, pa se ne bi ujemal s prinesenim vinom. Če že pridemo s steklenico, pomirimo gostitelja, naj jo shrani za pozneje.

Nikakor ne bodimo med tistimi, ki jih bo gostitelj poskušal spraviti domov.

Kljub vsemu je darilo za gostitelja bistveno. Priporoča se nekaj manjšega, a okusnega, s čimer bomo izkazali, da še kako cenimo povabilo. Popotniški vodnik, izbrana knjiga, kakšna rastlina, kos kristala, skleda, manjši svečnik ali sveča, steklenica kakovostnega oljčnega olja, redka kava ali čaj, vse to so sprejemljive ideje.

Nemara je gostitelj že prej razmišljal tudi o natančnem številu gostov. Zato na zabavo ne pripeljimo še svojega nepovabljenega prijatelja. Vzdušje bi se lahko hitro zaostrilo.

Pogovor naj bo lahkoten

Ker je ves december poln praznikov, ti pa pomenijo ogromno ne le nam, ampak tudi številnim drugim kulturam, bodimo zato pozorni tudi na to. Še posebno če bomo povabljeni v okolje, v katerem praznujejo nekaj, česar mi ne. Če ne slavimo določenega praznika, a smo povabljeni, nikakor ne razpredajmo o tem, kako nepomemben oziroma nesmiseln je. Bodimo spoštljivi do različnosti. In če se potemtakem znajdemo v prostoru, kjer je molitev pred jedjo tradicija, mi pa imamo drugačna prepričanja, je edini primeren način, da se tiho pridružimo, pripombe pa zadržimo zase.

Na druženjih bodimo vljudni in se ne zapletajmo v brezplodne debate.

V tem času se udeležujemo tudi dogodkov, kjer je večja družba, tam pa so tudi takšni, ki jih že dolgo nismo videli. Jasno je in povsem naravno, da se bomo zapletli v najrazličnejše pogovore, in prav je tako. Zaželeno pa je, da naši pogovori ne zavijejo na preveč osebno oziroma kontroverzno raven. Naj bodo lahkotni in prijetni. Vzdržimo se razprav o politiki, veri in denarju, tudi razglabljanja o svojih zdravstvenih težavah ter o problemih, ki pestijo druge.

Kdaj domov?

Prav tako se je treba izogibati repeteju, pri jedači in pijači. Ne osramotimo se in bodimo odgovorni.

Nespodobno bo tudi naše vsiljivo gibanje po prostoru gostitelja. Ne le vohljanje po drugih sobah, tudi presedanje, ker si pač ne želimo sedeti zraven osebe, h kateri nas je posedel gostitelj, bi pa še kako radi sedeli ob najljubšem bratrancu ali sestrični, prijatelju ali prijateljici, ni zaželeno. Bodimo vljudni in se pogovarjajmo tudi s tistimi, ki jih ne poznamo (dovolj dobro).

Vedno se oblecimo najbolje. S tem bomo, kot pravijo, pokazali gostitelju, da smo počaščeni, ker smo povabljeni.

In še zadnje: nikakor ne bodimo med tistimi, ki jih bo gostitelj poskušal spraviti domov. Ko nam bodo postregli s kavo ali konjakom, bo to pomenilo, da se druženje počasi bliža koncu.