Kaj obleči, da boste na službeni zabavi prave zvezde

Leto 2022 se s svetlobno hitrostjo bliža koncu in ta čas spremljajo tudi takšne in drugačne priložnosti, da se od njega poslovimo v velikem slogu.

Seveda imamo v mislih tudi službene zabave, ki nam dajejo možnost, da se v poslovnih krogih pokažemo v drugačni in bolj sproščeni luči, zraven pa seveda spada nekoliko bolj slovesen videz.

Ker je december vse bližje, je najbolje, da garderobo za svečane priložnosti in praznovanja pripravimo že prej in se izognemo veliki gneči v trgovinah, hkrati pa izbire ne prepuščamo naključju.

V pomoč pri iskanju popolnega stylinga predlagamo nekaj možnosti, kako se obleči, da boste žareli v najrazličnejših poslovnih okoljih.

Žur v pisarni

V mnogo podjetjih se odločijo, da službeno novoletno zabavo izvedejo kar v domačem okolju – s tem seveda mislimo na pisarno. Za takšno priložnost se lahko oblečemo udobno in nekoliko šaljivo.

Zvezde tematskih zabav so velikokrat božični puloverji, ki so pleteni iz volne in okrašeni z božičnimi vzorci. Od jelenčkov do smrečic in Božičkov.

Puloverji so na voljo v različnih barvah, izberite takšnega, ki vam najbolj pristaja, zraven pa lahko oblečete elegantne žametne hlače, kavbojke ali krilo.

Za takšno zabavo lahko sežete tudi po precej kičastem nakitu. Veliki uhani in debele verižice bodo lepo nadgradili vaš videz, lahko pa si na glavo nataknete božično čepico ali obroč z jelenjimi rožički.

Svečana večerja

Če se poslovna zabava odvija v restavraciji, se uredimo bolj elegantno.

To seveda ne pomeni, da se moramo odeti v črnino, seveda pa gre upoštevati nekatere uzance oblačenja. Krila naj ne bodo prekratka in pete ne previsoke. Kljub resnejšemu vzdušju pa so dobrodošle bleščice in svetlikajoči se materiali, ki bodo stylingu dodali kanček božičnega glamurja.

Plesna zabava

Če smo povabljeni na bolj sproščeno zabavo, smo lahko pri izbiri garderobe nadvse sproščeni. Bleščeča krila, svetleče luske in pretiravanje z bleščicami so v takšnem primeru več kot dobrodošli.

Tudi make up je lahko močnejši, pričeska pa bujnejša in bolj umetelna. Ne pozabite niti na rdečo šminko in bogat nakit, da se boste na zabavi bleščali v najlepši in sproščeni luči.