Kdaj, če ne zdaj: lesk in blesk, bleščice, perlice in svetlikajoče se nitke

V mestih so se že prižgale luči, ki odganjajo slabo voljo, ki jo povzročajo krajši dnevi, v praznično preobleko pa se lahko odenemo tudi sami in tako dvignemo razpoloženje. Da se v teh dneh tudi izložbe trgovin z oblačili bleščijo v vsem svojem sijaju, seveda ni naključje. Mnogo modnih znamk je namreč decembra izdalo svoje praznične kolekcije, ki so polne bleščic, perl in svetlečih materialov. Čeprav so modne smernice to poletje v modo vrnile perle, je bil marsikdo pri izbiri oblačil, ki so vključevala slednje, malce skeptičen.

Decembra pa lahko na sramežljivost pozabimo, saj sijaja nikakor ne more biti preveč. Bleščeče luske, drobne bleščice, perle in svetlečo nit lahko najdemo v številnih različicah in jih tako popolnoma prilagodimo svojemu osebnemu stilu. Lesk in blesk s svojimi kolekcijami zagovarjajo prav vsa zveneča modna imena in tudi ponudniki hitre mode. Našli ga bomo tako na večernih mini oblekicah in krilih kot tudi vkomponiranega v sicer klasične in resne kose, kot je na primer hlačni kostim.

Za božične in novoletne zabave tako lahko izbiramo med kosi, v katerih se bomo kljub svečanosti počutili udobno in samosvoje.

Bleščice, svetleče niti in sijoče luske

Lesketajoči se materiali so prav tako na voljo v najrazličnejših modnih barvah. Od srebrne in zlate do modre, zelene in rdeče. Decembra se namreč lahko bleščimo kot novoletna jelka. Bleščice bodo dvignile razpoloženje in poskrbele, da bo vaš nasmešek v veseli družbi še posebno svetlo zasijal. Bleščice pa seveda niso dovoljene le na oblačilih. Najdemo jih tudi na modnih dodatkih, kot so čevlji, torbice in seveda nakit.

Celoten stajling lahko zaokrožimo še s svetlečim make upom, pri katerem prav tako lahko nekoliko pretiravamo z nanosom bleščic in sijaja. Prazniki so odlična priložnost, da posežemo po kosih, do katerih bi bili med letom sicer malce zadržani. Poigrajmo se z različnimi teksturami tekstila, igrivimi dodatki in svetlečimi barvami.