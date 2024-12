Med prazniki vozovnice cenejše tudi do 75 odstotkov

Decembrske vožnje z vlaki v praznična mesta bodo tudi letos pravljično obarvane. Na Slovenskih železnicah že tradicionalno organizirajo posebne vožnje z Božičkovim vlakom, na katerih se lahko predvsem najmlajši potniki potopijo v čarobni svet pravljičnih junakov. Prav tako bodo tudi letos tradicionalno spremljale potnike na vlakih v Pravljično deželo Celje pravljične vile. Vabijo tudi številna evropska adventna mesta, ki so vsakodnevno povezana z več vlaki, kot so Dunaj, Gradec, Beljak, Trst, Zagreb, Reka, Salzburg, Praga, Budimpešta itd.

Po Sloveniji so potovanja z vlakom zelo ugodna, še posebej če potujete ob koncu tedna ali v času praznika, ko so vozovnice cenejše tudi do 75 odstotkov. V prazničnih dneh se zapeljite z vlakom in obiščite številne kraje po Sloveniji, kot so Celje, Maribor, Ljubljana, Kranj in številna druga mesta, ki vas bodo navdušila s čarobno okrasitvijo in zanimivimi prireditvami.

