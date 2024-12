Obiščite katere od edinstvenih slovenskih jaslic

Jaslice v naravni velikosti

Turistično društvo ranč Jimmy od 21. decembra do 6. januarja med 17. in 21. uro vabi na ogled jaslic v naravni velikosti na Velikem Kalu 10 pri Šentvidu pri Stični.

Postavljajo jih že od leta 2013 in se razprostirajo na površini 6000 kvadratnih metrov, kjer žari na tisoče božičnih lučk. Tu je več kot dvajset figur v naravni velikosti, ki se premikajo s pomočjo mehanizmov in prikazujejo različna kmečka opravila.

Sprehod med jaslicami popestrijo različne živali, zaradi katerih je božična zgodba še bolj čarobna.

Ranč Jimmy FOTO: www.mojaobcina.si/ivancna-gorica

Tekčeve jaslice v Tržiču

V mestu pod Storžičem stojijo Tekčeve jaslice, ki veljajo za enega najlepših dosežkov ljudske in verske kulture pri nas. Tamkajšnji čevljar Jože Ribnikar je v mladosti iz lipovega lesa s čev­ljarskim nožem izrezoval figurice – pri upodobitvi so mu bili za vzor dogodki iz Svetega pisma – jaslice je začel postavljati leta 1935, zadnje like je dodal leta 1970.

Vsak je unikat zase, posebne so dvojne ali trojne figure iz enega samega kosa lesa. V letu 2000 je sin Vinko očetovo vizijo božične zgodbe dopolnil z začetnim prizorom Marije in Jožefa med iskanjem prenočišča in končno sliko bega v Egipt.

V jaslicah se nekateri liki premikajo s pomočjo mehanizma, ki ga poganjajo utež, voda, vzmet, v najnovejši dobi motorček ali pa človeška roka.

Tekčeve jaslice FOTO: Mirko Kunšič

Jaslice ob Krupi

Božični čas vabi v Belo krajino. Tridesetmetrska apnenčasta stena in jezero ob izviru reke Krupe pri Semiču v prazničnem času zažarita v drobnih lučkah in prav tam prebivalci okoliških vasi poskrbijo za posebno vzdušje.

Jaslice, ki bodo letos pri Hluparjevi žagi ob izviru Krupe in ne kot prejšnja leta v Judovski hiši, naravni kraški jami nad reko, bodo na ogled 25. in 26. decembra med 13. in 19. uro.

Gre bolj za praznično vasico lesenimi maketami okoliških hišk, ki so umeščene v edinstveno okolje v Beli krajini ter vpletajo lokalno tradicijo, kar obeta edinstveno praznično doživetje.