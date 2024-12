Veseli december pod Krimom

Člani Turističnega društva Krim bodo tudi letos v Vrbljenah postavili jaslice v naravni velikosti, blagoslov s prvim ogledom pa bodo pripravili v soboto, 21. decembra 2024, ob 17. uri. »Postavljanje jaslic je naša dolgoletna tradicija, saj smo začeli že pred 30 leti, ko je bila to prva prireditev novoustanovljenega Turističnega društva Krim,« pravi Darja Modic, ki v društvu skrbi za prireditve. »V začetku smo jih postavljali na prostem poleg gasilskega doma in hipodroma, od leta 2020 pa jih postavimo pod 'tribo'. Za novo lokacijo smo se odločili predvsem zaradi vremenskih nevšečnosti, saj nam je veter vsako leto podiral figure. Če pa je bilo deževno, smo imeli težave z elektriko. Vodja postavljanja je bil, kot že nekaj zadnjih let, naš član Darko Štangelj.«

V TD Krim se pripravljajo tudi na štefanovo.

Priprave so začeli že v začetku decembra. »Vsako leto vse skupaj najprej pregledamo in marsikaj popravimo, saj med letom vremenske nevšečnosti kljub zaščiti marsikaj poškodujejo,« dodaja Modičeva. »Prav tako je treba popraviti in obnoviti jaslične figure ter lučke in preostalo za osvetlitev in okrasitev samih jaslic. Še posebno veliko dela je bilo zadnja dva tedna, ko smo začeli postavljati in krasiti.«

V TD Krim se pripravljajo še na blagoslov konj na domačem hipodromu, ki bo na štefanovo, v četrtek, 26. decembra, ob 10.30.