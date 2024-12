Božični sejem samo za odrasle: vzdušje je vroče, a ne zaradi kuhanega vina (VIDEO)

Kuhano vino, medenjaki, cmoki, kruhki z namazi, božični okraski – vse to največkrat povezujemo z božičnimi sejmi. Vendar pa obstajajo pobude, ki se ne ujemajo s tradicionalno vizijo božiča. Sejem samo za odrasle bo zagotovo pritegnil tudi tiste, ki niso na Božičkovem seznamu. »Tu bodo našli svoje mesto vsi grešniki,« pravijo turisti, ki so ga obiskali.

Kot vsako leto se novembra in decembra sivo mestno življenje umakne pravljičnim stojnicam. Preden so božični sejmi postali sestavni del mnogih velikih mest v Evropi, so bili organizirani predvsem v Nemčiji. Tradicija božičnih sejmov sega v 14. stoletje, prva pa je bila v Dresdnu leta 1434.

Nagajiv božični sejem v Hamburgu

Hamburg, drugo največje mesto v Nemčiji, postaja vse bolj priljubljeno med turisti in postaja resen tekmec Berlinu. Tamkajšnji božični sejem, namenjen samo odraslim, vsekakor izstopa od ostalih po zanimivostih. Če imate radi nočno življenje, se boste tukaj hitro počutili kot doma. Začnimo z dejstvom, da se nahaja v četrti rdečih luči v Hamburgu. Lokalni bari, restavracije, striptiz klubi, trgovine z igračami in gledališča za odrasle so živahni do zore.

Poleg klasičnih božičnih stojnic, kjer lahko kupite božične okraske ter poskusite klobase in kuhano vino, je na hudomušnem sejmu tudi oder z večernimi koncerti v živo. Zainteresirani se lahko preizkusite v karaokah, kjer namesto božičnih pesmi postrežejo z glasovi za filme nad 18 let. Tik zraven je šotor, kjer se odvijajo plesne predstave golih dam in gospodov.

Zainteresirani imajo možnost ustvarjanja lastne alkoholne pijače na stojnici, urejeni kot stara lekarna, kjer zaposlena po izobrazbi farmacevtka pripravlja pijače po željah kupca. Osnovni alkohol je vino. Nekatere stojnice prodajajo ročno izrezljane »igrače za odrasle«, kroglice, nakit, božične okraske in usnjene izdelke. Občudujete lahko tudi okraske sugestivnih oblik, ki se vsekakor razlikujejo od običajnih božičnih motivov. Torej, tukaj je težko ostati resen, poroča mondo.rs.

