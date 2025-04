Šok v mrtvašnici! Žensko razglasili za mrtvo, nato pa ...

V Španiji je prišlo do šokantnega dogodka, ko so zaposleni v pogrebnem zavodu tik pred pokopom opazili, da se prsti domnevno pokojne ženske premikajo – izkazalo se je, da je še živa.

Starejšo žensko so po krajšem obdobju v bolnišnici razglasili za mrtvo in njeno telo prenesli iz mrliške vežice v pogrebni zavod Son Valenti v Palmi na Majorki. Tam pa so zaposleni opazili rahlo gibanje – ženska je imela utrip in je premikala prste.

Nemudoma so poklicali reševalce, ki so jo prepeljali nazaj v bolnišnico. Njeno trenutno zdravstveno stanje ni znano. V bolnišnici so že sprožili notranjo preiskavo, da bi ugotovili, kako je prišlo do napačne razglasitve smrti.

Ni prvič, da je truplo oživelo

Podoben primer se je zgodil že februarja lani v Gvatemali. V splošni bolnišnici San Juan de Dios so po petih urah ugotovili, da je ženska, ki so jo že razglasili za mrtvo in jo shranili v vrečo za trupla, ponovno pokazala znake življenja. Delavci v mrtvašnici so se močno prestrašili, ko so v vreči opazili premikanje. Žensko so takoj odpeljali nazaj na urgenco, a so jo žal ponovno razglasili za mrtvo, saj ni več kazala življenjskih znakov.

Kljub polurnim naporom zdravnikov je niso uspeli oživiti. FOTO: Netpix Getty Images/istockphoto

Po besedah bolnišničnega predstavnika je bila pacientka ob sprejemu v izredno slabem stanju – trpela je za hudo nedohranjenostjo, epileptičnimi napadi in cerebralno paralizo. Kljub polurnim naporom zdravnikov je niso uspeli oživiti.

»Čudežni« primer iz Teksasa

Tudi iz ZDA prihaja neverjetna zgodba. Leta 2023 je 16-letni Sammy Berko v Teksasu doživel srčni zastoj v plezalni dvorani. Sprva so ga razglasili za mrtvega, a se je po dveh urah oživljanja vrnil med žive. Eden od zdravnikov je njegov primer označil za »dobesedni čudež«.

Njegova mati Jennifer je opisala dramatični trenutek, ko so ju z možem pustili sama z domnevno mrtvim sinom, da bi se poslovila. »Začela sem mu govoriti, kako zelo ga imam rada in da mi je žal, da ga nismo znali rešiti. Takrat je mož zaklical: ‘O moj bog, premika se!’«