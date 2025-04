Kardinalov je preveč: v Vatikanu pred konklavom logistične težave

V Vatikanu se po smrti papeža Frančiška pripravljajo na konklave, na katerem bodo kardinali izvolili novega poglavarja Katoliške cerkve. Ker Frančišek ni upošteval omejitve števila kardinalov elektorjev na 120, jih je zdaj rekordnih 135, zaradi česar se Vatikan sooča z logističnimi težavami pri njihovi nastanitvi.

133 kardinalov bo izbralo novega papeža.

Kardinali, ki prihajajo z vsega sveta, so v času konklava običajno nastanjeni v Domu svete Marte v Vatikanu, kjer naj ne bi imeli stika z zunanjim svetom. A tokrat v objektu ni dovolj prostora za vseh 133 kardinalov (dva sta iz zdravstvenih razlogov odpovedala udeležbo na konklavu.).

Poleg tega Frančišek ni bival v apostolski palači kot njegovi predhodniki, ampak v enem od apartmajev v Domu svete Marte, ki so ga po njegovi smrti zapečatili, kar pomeni, da je v njem še manj prostora za kardinale elektorje. Kardinale, ki bodo sodelovali v konklavu, bodo zato namestili v dveh stavbah, in sicer Domu svete Marte in nasproti ležeči depandansi. Skupno bivanje v enem objektu je pomembno za lažja posvetovanja med kardinali pred konklavom, sploh tokrat, ker prihajajo iz različnih delov sveta in se številni med seboj ne poznajo.

Kardinal Pietro Parolin naj bi po nekaterih napovedih nasledil Frančiška. FOTO: Susana Vera/Reuters

Favorit Parolin

Na londonskih stavnicah je favorit za novega papeža dosedanji vatikanski državni tajnik Pietro Parolin. Na drugem mestu med t. i. papabili oz. možnimi kandidati za papeža je še en kardinal iz kurije, nekdanji nadškof Manile s Filipinov Luis Antonio Tagle. Sledijo mu kardinali Peter Turkson iz Gane, Italijan Matteo Zuppi, madžarski nadškof Peter Erdo in jeruzalemski latinski patriarh Pierbattista Pizzaballa.