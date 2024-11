Decembrska potepanja

Decembrska potovanja bi lahko v grobem razdelili v dve veliki skupini: obiskovanje adventnih sejmov in pobegi v tople kraje. Kot pravijo v turistični agenciji Relax, je letos veliko zanimanja za potovanja na Laponsko, kjer lahko obiščemo Božička in lovimo severni sij. »Zelo hitro smo letos razprodali tradicionalni Relaxov mega silvestrski klub, ki ga pripravljamo na Makarski rivieri, zato goste, ki so to zamudili, preusmerjamo na druga razpisana silvestrovanja,« pravijo v Relaxu. Dodajo še, da je bilo med drugim veliko zanimanja za silvestrovanje na Madeiri in počitnikovanje na Malti. »Opažamo trend zgodnejših rezervacij za praznični čas, saj imamo bistveno bolj razprodane odhode kot lani v istem času, tako da vse, ki želijo kam iti, spodbujamo, da se čim prej odločijo,« svetujejo v Relaxu.

Malta

Malta, biser Sredozemlja, privablja obiskovalce s svojo bogato zgodovino, starodavnimi templji in prijetnim zimskim vremenom. Temperature se v tem času gibljejo okoli 15 do 20 stopinj Celzija, kar je idealno za raziskovanje kulturnih in naravnih znamenitosti.

Glavno mesto Malte Valleta FOTO: Darrin Zammit Lupi/Reuters

Znamenitosti: Glavno mesto Valletta, ki je pod Unescovo zaščito, ponuja ogled konkatedrale svetega Janeza, bogato okrašene z deli Caravaggia, in Muzeja malteških vitezov. Vredno je obiskati tudi Modro jamo, kjer vas pričaka čudovit pogled na kristalno modro vodo, ter megalitske templje Hagar Qim, ki so stari več tisoč let.

Lokalna kulinarika: Na Malti uživajo v jedi pastizz, listnatem pecivu z nadevom iz sira ali graha, ter feneku, počasi dušenem zajčjem mesu. Sladokusci naj poskusijo imqaret, sladke ocvrte zavitke, polnjene z datlji.

Aktivnosti: Malta ponuja številne možnosti za potapljanje in snorkljanje, saj so njene obale polne podvodnih jam in ladijskih razbitin. Obiščete lahko tudi otok Gozo, kjer vas pričakajo naravne znamenitosti, kot je Azurno okno, ali pa se odpravite na pohod po slikovitih sredozemskih poteh.

Črna gora

Črna gora v zimskem času vabi na odkrivanje divje lepote, ki jo premore ta površini majhna, a privlačno raznolika, gostoljubna država. Predstavniki tamkajšnjih turističnih organizacij so v Sloveniji nedavno predstavili pestro ponudbo za ljubitelje zimskih športnih aktivnosti, ob tem pa tudi bogat program kulturnih in zabavnih prireditev med novoletnimi prazniki.

Praznični utrip: V nekdanji črnogorski prestolnici, na Cetinju, bodo med novoletnimi prazniki že tretjič izvedli Novoletno pravljico, v Kotorju napovedujejo Kotor Winter Fest, v Tivtu se pripravljajo na praznični maratonski tek in tradicionalno regato, v Hercegnovem pa bodo obiskovalce presenetili z bogatim novoletnim programom na prostem v luksuznem letovišču Portonovi.

Silvestrski ognjemet v Črni gori. FOTO: Marko Edge

Lokalna kulinarika: Črnogorska bogata kulinarična dediščina združuje vplive sredozemske in balkanske kuhinje. Med najznačilnejšimi jedmi izstopa njeguški pršut, dimljeno meso iz vasi Njeguši, ki ga zorijo v posebnih kamnitih kleteh in postrežejo z domačim sirom. Značilne so jedi, pripravljene pod peko, recimo jagnjetina; prave specialitete naredijo tudi iz sladkovodnih rib, kot sta posrtv in krap. Ljubitelji žlahtne kapljice bodo navdušeni nad lokalnimi sortami, prava posebnost pa je vino iz medu – medovina.

Aktivnosti: V času božičnih in novoletnih praznikov se obeta veliko glasbeno-zabavnih in športno-rekreativnih dogodkov. V vseh znanih krajih na obali in v notranjosti obiskovalce pričakajo tradicionalni novoletni sejmi, festivali, koncerti, drsališča in zabavni parki s pravljično vsebino za najmlajše in bogata gastronomska ponudba ter dobre povezave do bližnjih smučišč, na katerih so cene simbolične, če jih primerjamo s cenami na evropskih smučiščih.

Marakeš, Maroko

Marakeš je čarobno mesto, kjer se prepletajo zgodovina, kultura in barvitost. Eksotična arhitektura, zlasti starodavne medine, ter tržnice, ki kar kličejo po raziskovanju, ustvarjajo nepozabno izkušnjo za vsakogar. Decembra je vreme prijetno, s temperaturami okoli 20 °C.

Marakeš, Maroko FOTO: Albina Podbevšek

Znamenitosti: Srce mesta je trg Džema el Fna, kjer se lahko sprehodite med stojnicami z začimbami, čaji in izdelki različnih obrti, medtem ko vas obdaja utrip uličnih artistov. Obiščite palačo Bahia, primer mavrske arhitekture z bogatim okrasjem, ali botanični vrt Majorelle Garden, ki je bil last oblikovalca Yvesa Saint Laurenta.

Lokalna kulinarika: Maroška kuhinja je znana po eksotičnih jedeh, kot so tajine, dušena jed z mesom in zelenjavo, ter kuskus. Na ulicah boste našli briouats, ocvrte zavitke, polnjene z mesom ali sirom.

Aktivnosti: Poleg raziskovanja medine in nakupovanja na tržnicah lahko uživate v obisku hamamov, tradicionalnih kopališč. Pustolovščina v puščavi vključuje vožnjo z džipi po sipinah in jahanje s kamelami, kjer boste uživali v prav posebnih sončnih zahodih.

Dubaj, Združeni arabski emirati

Dubaj je simbol razkošja in sodobnosti, kjer se visokotehnološko mesto prepleta s puščavsko eksotiko. V času božično-novoletnih praznikov temperature dosežejo prijetnih 25 stopinj Celzija, kar privlači obiskovalce z vsega sveta.

Dubaj FOTO: Frankpeters Getty Images

Znamenitosti: Poleg Burdž Kalife, najvišje stavbe na svetu, si obiskovalci ogledajo umetni otok Palm Džumeira in razkošno trgovsko središče Dubai Mall. Posebna izkušnja je tudi obisk Dubai Frame, velikanske zgradbe v obliki okvira, ki ponuja panoramski pogled na staro in novo mesto. V starem delu lahko obiščete Gold Souk, tržnico zlata, in Muzej Dubaj v stari trdnjavi.

Lokalna kulinarika: Dubajska kuhinja ponuja pestro izbiro okusov z arabskim vplivom. Uživajte v priljubljenih jedeh, kot so shawarma (arabski sendvič z mesom in zelenjavo, podoben kebabu ali girosu), meze (majhne predjedi, kot so humus, baba ganuš in falafel) in sladici kunafa, pripravljene iz sladke skute in tankih rezancev.

Aktivnosti: Poleg raziskovanja nakupovalnih centrov in znamenitosti obiskovalce pritegneta adrenalinski puščavski safari in jahanje kamel po sipinah. Zimski meseci so idealni tudi za sprehode po obalnih promenadah in vodne športe, kot sta vožnja z vodnimi skuterji in deskanje na vodi.

