TOP 5: praznična Budimpešta

Stojnice so marsikje po mestu, še največ pred baziliko svetega Štefana, kjer lahko poleg jedače kupimo tudi rokodelske izdelke, in na trgu Vörösmarty, kjer prevladujejo stojnice s hrano. Pravzaprav so to pravcate kuhinje pod šotori, v katerih jedi pripravlja deset ali več kuharjev. Izbira je pestra, od vsepovsod diši in cvrči, prevladujejo tradicionalne madžarske jedi. Kar je še pomembno: povečini ne sprejemajo gotovine, zato pripravite plačilne kartice. Tu so naši vtisi, s cenami vred, iz forintov preračunanimi v evre.

...

Meso in ribe na različne načine

Ste za hrustljavo pečeno raco z rdečim zeljem, navijate za račji burger ali bi raje pečena gosja jetra? Bi morda sarmo ali raje kaj ocvrtega? Ali od nekod res diši po dimljenem lososu? Toliko različnih jedi boste na prazničnih stojnicah v drugih mestih le stežka našli, a vseeno se nam je zdelo, da nekaj prevladuje – svinjina. Tu so denimo svinjske krače, krvavice in številne – pikantne ali bolj blago začinjene – klobase, tudi takšne iz mesa pujskov pasme mangalica, ki je značilna za Madžarsko. Naleteli smo celo na nekaj, česar na drugih prazničnih sejmih (še) nismo videli: na ražnju se je vrtel pujsek. Za občutek še ena cena: daljša klobasa v bageti stane skoraj 16 evrov.

...

...

Golaž v kruhovi skodelici

Ena od značilnih madžarskih jedi je brez dvoma golaž, zato ne preseneča, da ga najdemo tudi na adventnih stojnicah v glavnem mestu. Največkrat ga postrežejo v kruhovih skodelicah, kar je sicer atraktivno in morda celo fotogenično. A hkrati nepraktično, kajti ko ješ golaž, zraven ne moreš jesti kruha, saj tem tvegaš, da uničiš skodelico. Cena za tako postreženo porcijo: približno 14 evrov.

...

...

Sveže pečen langoš, še topel kurtoš

Jedi, po katerih je na madžarskih prazničnih stojnicah bržčas največ povpra­ševanja, sta langoš in kurtoš. Kako tudi ne: oboje kuharji pripravijo pred tvojimi očmi in še toplo ponudijo za nekaj tisoč forintov. Langošem dodajo različne namaze, seveda pa tudi sladke in še tople dimnike, kurtoše, dopolnijo z različnimi oblivi. Poleg klasike, ki zajema sladkorni obliv, vaniljo, cimet, orehe, lešnike in tudi mak, je tu še nekaj malo drugačnih okusov, saj smo opazili kurtoše s čokoladnimi mrvicami, malino ali kokosom, kot tudi s – še vedno nadvse priljubljeno – pistacijo. Topel langoš z izbranim dodatkom vas bo stal približno pet evrov, cene sladkih kurtošev se na prazničnih stojnicah vrtijo okoli sedem evrov.

...

...

Retaš, štrudelj ali zavitek

Izbira je res velika: skutni, jabolčni, makov, višnjev in še kakšen. S temi nadevi so napolnjeni zavitki oziroma štrudlji, imenovani retaši. Zgledno so razvrščeni v vitrine, za rezino je treba odšteti približno pet evrov.

...

V kozarcu: punč s palinko

Ni bilo ne hladno niti ne ravno toplo, a prazničnih stojnic je bilo veliko in kar dolgo smo pohajkovali naokoli. Zato smo si želeli nekaj toplega, nekaj s konkretnim dodatkom. Na trgu Vörösmarty so ponujali zajetno zbirko pijač. Cenik se je na eni od stojnic začel s pivom Guinness, nato so se zvrstili rum punč, bombardino in čaj, za njimi pa še zbirka ta kratkih in mehurčkastih pijač. Čeprav nas je zamikalo kuhano češnjevo pivo, smo naročili nekaj drugega – punč s palinko, torej s tradicionalnim madžarskim žganjem. Samo še okus je bilo treba izbrati, slivo, češnjo ali višnjo, in že smo v roki držali papirnat kozarček, napolnjen do oznake za tri decilitre. Še cena, ob kateri nam je postalo kar malo vroče: za prav fin punč z zajetno mero palinke so nam s kartice potegnili 3000 fo­rintov, torej dobrih sedem evrov.

...

Preberite tudi: Razočaranje: praznični »štanti« v Ljubljani (cene in ponudba)