Praznično vzdušje in bogata zgodovina Augsburga

Po skoraj sedmih urah vožnje smo se decembra lani znašli v središču Augsburga, kjer smo imeli v manjšem družinskem hotelu rezervirano prenočišče. V idealnih razmerah brez čakanja na mejnih prehodih in postankov za kavo bi iz Ljubljane na cilj pripotovali že v dobrih petih urah in pol, a odkar tako Avstrijci kot Nemci navkljub schengnu izvajajo nadzor na meji, se je pot podaljšala. Vseeno je bilo časa dovolj, da smo se podali v bližnje mestno središče na ogled stojnic adventnega sejma in večerjo, sestavljeno iz tipičnih bavarskih jedi. Preden pa opišemo, kaj si lahko letos obetamo na augsburškem adventnem sejmu, spoznajmo samo mesto.

488 kilometrov je Augsburg oddaljen od Ljubljane.

Od rimski časov naprej

Zgodovina Augsburga, ki leži ob sotočju rek Lech in Wertach, se je začela pisati leta 15 pr. n. št., ko so Rimljani tu ustanovili vojaško postojanko Augusta Vindelicorum. Zaradi svoje strateške lege je tu kmalu nastalo pomembno trgovsko in kulturno središče. Nič čudnega, da velja Augsburg za najstarejše bavarsko mesto in drugo najstarejše v Nemčiji.

Adventni utrip na ulicah Augsburga FOTO: Blaž Kondža

Mesto z občutkom za ljudi

V srednjem veku se je razvil v eno glavnih središč trgovine, finančnega poslovanja in umetnosti, predvsem po zaslugi ene najvplivnejših trgovskih in bančnih družin v Evropi, Fuggerjev. Njihova zapuščina je danes vidna v številnih zgodovinskih stavbah, med katerimi gotovo izstopa Fuggerei, najstarejši socialni stanovanjski kompleks na svetu. V njem so še danes stanovanja za ljudi v stiski, ki za bivanje plačujejo zgolj simbolično najemnino.

Mesto se ponaša tudi z bogato kulturno in glasbeno zgodovino. Tukaj je odraščal Leopold Mozart, oče znamenitega skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Mozartova hiša danes deluje kot muzej, ki daje vpogled v družinsko življenje slavnega skladatelja in zgodovino glasbe v mestu.

Magični praznični čas

Augsburški adventni sejem, imenovan Augsburger Christkindlesmarkt, se uvršča med najstarejše in najlepše v Nemčiji. Njegove korenine segajo že v 15. stoletje, danes pa je znan po svoji očarljivi postavitvi na glavnem mestnem trgu, pred impozantno renesančno mestno hišo (nem. Rathaus). Stojnice ponujajo pestro izbiro ročno izdelanih božičnih okraskov, umetniških izdelkov, tradicionalnih bavarskih dobrot in vročih napitkov, kot so kuhano vino (nem. Glühwein), punč in vroča čokolada.

Osrednji adventni dogodek je brez dvoma Angelski nastop (nem. Augsburger Engelesspiel), ki so ga prvič izvedli leta 1977. Mestna hiša se spremeni v velikanski adventni koledar in ob koncih tedna se ob 18. uri na njenem balkonu pojavijo liki angelov, ki z glasbo in nastopom oživijo božično zgodbo. Ta tradicionalna predstava, ki očara vse generacije, temelji na baročnih angelih, katerih podobe so vtkane v mestno kulturno dediščino.

Odpiralni čas augsburškega adventnega sejma 25. 11.–24. 12. 2024

Od ponedeljka do četrtka in v nedeljo: 10.00–20.00

Ob petkih in sobotah: 10.00–21.30 Izjeme:

25. 11. 2024: 18.00–21.30 (odprtje sejma z nadžupanjo Evo Weber)

23. 12. 2024: 10.00–21.30 (zaključna prireditev)

24. 12. 2024: 10.00–14.00

Otroški božični sejem

Najmlajši obiskovalci bodo prišli na svoj račun na otroškem božičnem sejmu (nem. Kinderweihnachtsmarkt), ki je postavljen lučaj od adventnega. Osrednja zanimivost je gotovo vrtiljak pred cerkvijo sv. Moritza, obeta pa se tudi zanimiv program z lutkovnimi predstavami, delavnicami peke božičnega peciva in izdelovanja angelčkov. Posebno doživetje je prav tako vožnja na panoramskem kolesu pri Merkurjevem vodnjaku.

Augsburg FOTO: Depositphotos

Drugačni sejmi

Poleg glavnega adventnega dogajanja na trgu pred mestno hišo najdemo v Augsburgu in njegovi okolici še nekaj božičnih lokacij. Nekakšen alternativni božični sejem, kjer bomo lahko kupili tudi veganske dobrote, poteka na dvorišču Zeughausa.

Otroci pa bodo brez dvoma uživali na Augsburški pravljični ulici (nem. Augsburger Märchenstraße), ki jo pripravljajo že 15 let. Otroška sestavljanka in osvetljena, utripajoča božična drevesa kažejo pot od ene oblikovane izložbe do druge.

Slavni Augsburžani Jakob Fugger, veliki trgovec, bankir in rudniški podjetnik

Leopold Mozart, oče znamenitega skladatelja Wolfganga Amadéusa Mozarta

Bertolt Brecht, dramatik in pesnik

Rudolf Diesel, izumitelj dizelskega motorja

Vredno obiska in ogleda

Ne glede na to, ali boste najstarejše bavarsko mesto obiskali v veselem decembru ali kdaj drugič, si velja ogledati tudi nekaj mestnih znamenitosti, ki pričajo o njegovi bogati zgodovini in umetniški zapuščini.

Mestna hiša (nem. Rathaus): Renesančna stavba iz 17. stoletja je prava mojstrovina tedanje arhitekture. V njej si lahko ogledate slovito Zlato dvorano (nem. Goldener Saal), ki navdušuje z bogato okrasitvijo, pozlačenimi stropnimi poslikavami in čudovitimi stenskimi freskami.

Fuggerei: Najstarejši socialni stanovanjski kompleks na svetu, zgrajen leta 1521, je do danes ohranil svoj namen. Stanovalci plačujejo le 0,88 evra letne najemnine (en gulden iz 16. stoletja) in vsak dan trikrat molijo za družino Fugger. Obiskovalci si lahko ogledamo istoimenski muzej in zaklonišče iz druge svetovne vojne ter podrobneje spoznamo zgodovino tega socialnega projekta.

Katedrala sv. Marije (nem. Augsburger Dom): Ta mogočna cerkev iz 11. stoletja se ponaša z gotskimi in romanskimi elementi ter dragocenimi umetninami, med drugim z enim najstarejših vitražnih oken na svetu.

Božični sejem na glavnem augsburškem trgu FOTO: Blaž Kondža

Zvonik Perlachturm: Zvonik, visok 70 metrov, ponuja čudovit razgled na mesto in okolico. Vzpon na vrh je vreden truda, saj je pogled na praznično okrašene ulice in božični sejem nepozaben.

Augsburški vodnjaki: Mesto se ponaša s tremi veličastnimi renesančnimi vodnjaki – Avgustovim (nem. Augustusbrunnen), Merkurjevim (nem. Merkurbrunnen) in Herkulovim (nem. Herkulesbrunnen) –, ki so simbol mestne neodvisnosti in blaginje v 16. stoletju.

Muzej lutkovnega gledališča: V renesančni stavbi nekdanje bolnišnice, ki so jo zgradili v sredini 17. stoletja, že desetletja deluje Augsburško lutkovno gledališče. Del stavbe je namenjen njegovemu muzeju, kjer lahko med drugim spoznamo njihove najslavnejše lutke.

Koristne turistične informacije o Augsburgu najdemo na spletnem naslovu www.augsburg-tourismus.de/en/welcome.

Lokalna božična kulinarika

Ko gre za božične kulinarične dobrote, Augsburg ni nobena izjema. Ena najbolj značilnih jedi je bavarska bela klobasa (nem. Weißwurst), postrežena s svežimi prestami in sladko gorčico. Domačini si jo običajno privoščijo za zajtrk ali kosilo, medtem ko uživajo v zimskem vzdušju. Poleg tega so priljubljeni tradicionalni božični piškoti, kot so vaniljevi rogljički (nem. Vanillekipferl) in medenjaki (nem. Lebkuchen), ki jih pogosto najdemo na božičnih stojnicah. Sladkosnedi bodo gotovo uživali v snežnih kepah (nem. Schneeballen), ocvrtem pecivu v obliki kepe, posutem s sladkorjem v prahu, ki je še posebej priljubljeno v tej regiji.