Poskrbimo, da bo naš dom nared za prihajajoče praznične dni

Do največjih praznikov v letu, ko bodo domovi znova zažareli v lučkah ter drugem božično-novoletnem okrasju, se zdi še daleč. A kot bi mignil bo nastopilo obdobje slovesa od starega in pozdrava novemu letu. Preden bo glavno vlogo prevzela praznična dekoracija, je treba še marsikaj postoriti.

Predpraznično čiščenje je nujno in pri tem je dobro več pozornosti nameniti določenim prostorom. Poglejte pet takšnih, ki jih je priporočljivo urediti ter iz njih odvreči vse, česar ne potrebujete in se je tam nalagalo celo leto.

Soba za goste

Če imate sobo za goste, ki jo le redko uporabljate za ta namen, najbrž ni treba posebej poudarjati, da je ta del doma hvaležno odlagališče takšne in drugačne krame. Ker so prihajajoči prazniki pogosto priložnost za daljše obiske prijateljev ali članov širše družine, jo boste najbrž potrebovali. Torej jo morate za morebitne goste pripraviti ter iz predalnikov in omar odstraniti vse, kar ste vanje odlagali čez leto, pa tja ne spada.

Soba za goste naj bo pripravljena na daljše obiske. FOTO: Artem Bolshakov/Getty Images

Za prijetno bivanje obiskovalcev morajo ti imeti prostor za svoja oblačila. Pobrišite prah z vseh površin, posesajte tla, sobo dobro prezračite, operite zavese, zamenjajte posteljnino, skratka, soba naj goste pričaka snažna in urejena.

Hodnik

Predprostor pomeni prvi stik gostov z domom in prvi vtis šteje. Urejen hodnik je pomemben tudi iz povsem praktičnih razlogov: obiskovalci morajo imeti priložnost kam odložiti plašče in čevlje. Če bo kotiček, kjer naj bi to storili, napolnjen z jaknami, ki jih nihče ne nosi, s čevlji, ki niso primerni za zimsko sezono, s pripomočki za čiščenje, igračkami in drugimi predmeti, ne bo prostora za tisto, čemur je namenjen.

S hodnika torej odnesite vse, česar ne potrebujete več ali vanj odlagate mimogrede, čeprav tja ne sodi. Lažja oblačila in obutev končno shranite za čez zimo, oblačila, obutev, torbice, ki jih ne uporabljate več, podarite, kramo zavrzite.

Garderobne omare

Ne glede na to, ali nameravate pred božičem in novim letom obnoviti garderobo ali ne, prevetrite omare in se kritično lotite njihove vsebine. Čez leto se je v njih zagotovo nabralo nemalo oblačil, ki jih ne nameravate več obleči, saj vam niso več všeč, so premajhna ali prevelika. Garderobne omare so pogosto odlagališče neuporabnih hlač, majic, puloverjev. Zakaj ne bi tistih, ki zgolj zasedajo prostor, podarili nekomu, ki jih bo vesel?

Še uporabne igrače podarite, polomljene in dotrajane zavrzite, enako velja za oblačila.

Enako velja za brisače, odeje in rjuhe. Čeprav so nekatere že dotrajane, jih bodo v zavetiščih za živali veseli, v vaših omarah pa bo nenadoma dovolj prostora, da bo vse ostalo pred prazniki lepo zloženo in urejeno.

Otroška soba

Starši majhnih otrok veste, da je v njihovih sobah veliko igrač in oblačil, ki niso več aktualni. Ker je pred nami čas obdarovanj, ko bodo malčki najbolj prišli na svoj račun, je priporočljiva temeljita čistka. Naj vam otroci pri njej pomagajo, skupaj z njimi presodite, od katerih igrač se lahko poslovijo.

Malčki naj pomagajo pri urejanju svoje sobice. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Še uporabne podarite, polomljene in dotrajane zavrzite. Enako velja za oblačila. Prostor, ki bo s tem nastal, bo hitro zapolnjen, ne bo pa sobica po praznikih tako natrpana, da se z novimi igračami sploh ne bodo imeli kje igrati.

Kuhinja

Še največji zalogaj: kuhinja, kjer se pred in med prazniki zgodi največ čarovnije. Ta bo uspela le, če bo kuhinja urejena. Kar pomeni, da preglejte zaloge živil. Vsa s pretečenim rokom odstranite s polic, preverite količine sestavin, ki jih boste med prazničnim kuhanjem in peko potrebovali, po potrebi dopolnite zaloge.

Predpraznično čiščenje kuhinje je pogoj za lepe praznike. FOTO: Jevtic/Getty Images

Temeljito očistite pečico, hladilnik, omare s posodo, uredite pripomočke, prepričajte se, ali imate dovolj embalaže za shranjevanje živil, skratka, kuhinjo pripravite na praznike, med katerimi je v ospredju hrana. Ti bodo tako nedvomno vzbujali manj slabe volje, kot če bi jih srce doma pričakalo nepripravljeno.