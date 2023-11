Odštevajte do božiča na zabaven in koristen način

Izdelajte ali napišite adventni koledar zabavnih dejavnosti. Zanimive in domiselne ideje za vsak dan adventa vam ponujamo v nadaljevanju članka.

3. december

Izdelajte adventni venček. Nekaj idej lahko najdete tukaj.

4. december

Skupaj z otroki napišite pisma dobrim možem. Mlajši otroci, ki še ne znajo pisati, lahko narišejo risbice.

Nakupite božično-novoletna darila.

5. december

6. december

Poglejte v pehar! Se v njem skriva šiba ali Miklavževe dobrote?

7. december

Ustvarite božično-novoletne voščilnice. Za to lahko uporabite že uporabljene materiale, na primer star zavijalni papir. Pustite domišljiji prosto pot.

8. december

Odpravite se na drsanje na eno izmed drsališč, ki jih najdete v številnih krajih po Sloveniji.

9. december

Izdelajte papirnate snežinke in jih nalepite na okna.

10. december

Na stojnicah ali pa kar na domačem kavču si privoščite vročo čokolado s penicami.

11. december

Skupaj z družino ali prijatelji izdelajte božično-novoletne okraske, s katerimi lahko okrasite prostore. V videu si oglejte, kako ustvariti mini novoletno jelko za na mizo ali polico.

12. december

Naredite dobro delo. Ponudite na primer pomoč ostareli sosedi – opravite nakup namesto nje ali ji pomagajte nesti vrečke iz trgovine.

13. december

Organizirajte večer božičnih filmov. Med filmom si poleg prigrizkov obvezno privoščite vročo čokolado, kakav ali čaj.

14. december

Specite praznične piškote. Predlagamo okusne lincerje, ki ne smejo manjkati na nobeni praznični mizi.

15. december

Oglejte si katero izmed božičnih predstav.

16. december

Zavijte božično-novoletna darila. Ideje za zavijanje poiščite tukaj.

17. december

Razveselite nekoga, ki vam je blizu. To lahko storite z lepo besedo, pozorno gesto ali dobrim delom.

Venček iz čokoladnih kroglic

18. december

Pripravite sladko presenečenje za goste. Predlagamo adventni venček čokoladnih kroglic, ki ni samo okusen, temveč tudi lepo popestri praznično pogrnjeno mizo.

19. december

Organizirajte večer družabnih iger za družino ali prijatelje.

20. december

Radi pečete? Pripravite lahko masleni cimetov kolač.

21. december

Ste že okrasili novoletno jelko? Okraske zanjo lahko izdelate kar sami. Ideje, kako, vam ponujamo tukaj.

22. december

Oglejte si v lučke odeta mesta in uživajte v pestri kulinarični ponudbi na stojnicah.

23. december

Že veste, kaj boste pripravili za božično večerjo? Tukaj lahko najdete nekaj idej.

24. december

Na predvečer božiča si zavrtite božično glasbo in uživajte ob dobri hrani in v dobri družbi.

25. december

Obiščite svoje najdražje in jim voščite vesel božič.

