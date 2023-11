Neobičajna, a čudovita praznična dekoracija

Pri prazničnem okraševanju je vedno več možnosti: klasično, moderno, čisto po svojem okusu ali le malo drugače. Če se letos pogledujete z dekoracijo, ki odstopa od tradicionalne, ima za vas Housebeautiful.com nekaj odličnih idej.

Vpadljive barve

Klasične božične barve so vedno v modi, a tokrat naj se jim, če bi radi nekaj drugačnega, pridružijo praktično vse barve. Neskončno odtenkov naj v vzorcih ali povsem naključno okrasi božično drevo, venčke, mize, police, stopnišča, zunanjost doma.

Z eno besedo bi temu rekli: pretiravanje, a novoletni prazniki so samo enkrat na leto, zakaj si tedaj ne bi dali duška.

Dve drevesci namesto enega

Za tiste, ki imate dovolj prostora: namesto ene smrečice naj dnevno sobo ali drug kotiček doma okrasita dve. Kako ju boste umestili, je vaša izbira: lahko si stojita nasproti, lahko sta čisti skupaj.

Tudi način okraševanja je poljuben, eno drevo lahko okrasijo otroci, drugega odrasli, a ne glede na vse, odločitev, kakšni bosta, je povsem vaša.

Ogromni okraski

Če kdaj, se z okraski spodobi pretiravati za božič in novo leto. Ne zgolj s količino in barvami, temveč tudi z njihovo velikostjo.

Naj bodo vaši letos ogromni: ogromne krogle, ogromne luči, ogromne snežinke na oknih, skratka vse, kar bo krasilo vašo notranjost ali zunanjost naj bo večje, kot ste bili navajeni prejšnja leta.

Šik zunanja okrasitev

Ne samo notranjost, ne pozabite na zunanjost doma. Ta je že dolgo božična tradicija in več kot polovica okrasi tudi zunanjost domov, kjer najbolj do izraza pridejo praznične luči, ki jih lahko napeljete po ograji, po zunanjem obodu vrat, okoli oken, po grmovnicah in drevesih, če jih imate na vrtu.

Možnosti je neskončno in prizori, ki se bodo narisali v temi, bodo zagotovo mamljivi za pogled.

Okolju prijazen božič

Na praznike ne pozabite na naše okolje in imejte v mislih, koliko dekorativnih predmetov bo po njih romalo med plastične ali druge odpadke.

Da bi teh bilo manj, se odločite za okolju prijazen božič z okraski iz papirja, lesa, recikliranega stekla, volne, preje in drugih naravnih materialov.

Iz njih lahko izdelate brezčasne okraske in z njimi na okolju prijazen način polepšate dom

Zvezde so gobe

Med okraski za praznična drevesa so letos velik hit gobe. Vseh barv in obliki, različnih materialov in velikosti. Gobice bodo prevladovale na smrečicah, pri pogrinjkih, na venčkih, na narisanih motivih, skratka, povsod.

Zakaj jih ne bi, za malo spremembe, v ospredje postavili tudi sami.

Kovinski odtenki za popoln sijaj

Zlata in srebrna sta tako ali tako že barva božiča, a tudi z njima lahko letos pretiravate in drevo, ikebane, venčke in druge elemente odenete v kovinske odtenke.

Glamur pričarajte z okraski v odtenkih žlahtnih kovin, s takšnimi lučkami, s kar celo takšno smrečico, s trakovi in podobno.

Disko krogla za zabavne praznike

Še zadnja ideja: okraski v obliki žareče disko krogle.

Letos lahko v njenem stilu kupite vse, od okraskov za drevo, tla do namizne dekoracije, resnično do izraza pa bo prišla čisto prava krogla pod stropom, ob kateri se je včasih vrtela temu primerna glasba, danes pa v zabavišče lahko spremeni vsak dom.