Odkrijte izjemne lepote, ki se skrivajo globoko pod površjem gore, kjer spi kralj Matjaž

Izjema so seveda ogledi praznično okrašenih mest, adventnih sejmov in zabavišč, ki vabijo v prednovoletnem času.

Obstajajo pa možnosti tudi za malce drugačna pohajkovanja, na katera letni časi in vreme nimajo prav nobenega vpliva. Eno od njih predstavljamo tokrat.

Gre za raziskovanje kotička naše deželice, kamor nikoli ne posijejo sončni žarki in je vselej zavit v skrivnostno temo, a skriva izjemne lepote, ki obiskovalcem vzamejo dih. To je rudnik pod goro, kjer po legendi spi naš kralj Matjaž: pod Peco.

Vabimo vas torej na Koroško, kjer so med Peco in Uršljo goro nahajališča rude odkrili že Rimljani, prvi pisni viri o izkoriščanju svinčeve rude pa segajo v leto 1665, ki šteje tudi za začetek tamkajšnjega rudarjenja. V letih, ko so rudarji tam kopali rudo, je pod goro nastalo tisoč kilometrov rovov.

Po zaprtju rudnika leta 1994 je del tega ostal odprt za obiskovalce. Ti ga lahko doživijo na zelo zanimive načine: se vanj popeljejo s pravim rudarskim vlakom, z gorskimi kolesi ali po potopljenih delih veslajo v kajaku.

Podzemlje Pece je res poseben kraj, ki nudi nepozabne podzemne dogodivščine. Te se začnejo v Informacijskem centru Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka na Glančniku v Mežici.

Iz osrednje Slovenije tja popelje cesta Šoštanj - Sleme - Črna na Koroškem ali Kranj - Jezersko-Železna Kapla - Mežica (preko maloobmejnega prehoda Reht-Ravnjak).

Vse omenjene povezave so kljub avgustovskim poplavam brez posebnosti. Rudnik je odprt vse dni v tednu, razen ponedeljka, v decembru je zaradi prehoda na zimski delovni čas zaprt tudi ob nedeljah.

Ogled rudnika z vlakom

Izletnike, opremljene z rudarskimi čeladami, vodniki s čisto pravim rudarskim vlakom odpeljejo v osrčje rudnika. Vožnja traja 15 minut, vlak se ustavi 600 metrov pod površjem v okrožju Moring.

Obiskovalci nato peš spoznavajo, kakšno je bilo delo rudarjev v različnih zgodovinskih obdobjih. Skozi čas jih popeljejo razstavljeni eksponati, rudarska oprema, na voljo je čisto prava knapovska malica.

Najprej z vlakom in nato peš. FOTO: Tomo Jesenicnik

Celotni ogled traja od 1.45 do dve uri. Starostna omejitev za ogled rudnika je pet let.

Cena ogleda za odrasle znaša 20 evrov, za otroke, dijake in študente 16 evrov, na voljo so tudi družinski popusti. Najavljene skupine vlak v skrivnostne rove popelje ob 9:00, 11:00, 13:00 in 15:00.

Ogled rudnika s kolesom

Za tiste, bolj adrenalinske narave, bo dobrodošlo dejstvo, da je po rovih rudnika mogoče kolesariti. V družbi vodnika lahko obiskovalci varno prekolesarijo več kot pet kilometrov edinstvene podzemne poti.

Tudi ta izkušnja se začne v informacijskem centru Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka, kjer obiskovalce sprejme izkušen vodnik in jih odpelje do vhoda v rudnik v Črni na Koroškem. Podzemna kolesarska pot se konča nad Mežico.

Temperatura v rudniku je konstantna in znaša deset stopinj Celzija, popolna tema in drugi pogoji v podzemlju zahtevajo posebno opremo. Čelada in naglavna svetilka sta obvezni in sta vključeni v vstopnino. Priporočena so topla športna oblačila in kolesarske rokavice.

Posebno doživetje je podzemna vožnja s kolesi. FOTO: Tomo Jesenicnik

Celotna pot traja dve uri in pol. Starostna omejitev je deset let oziroma opravljen kolesarski izpit.

Ogled rudnika je možen samo z gorskimi kolesi, ki si jih željni avanture lahko izposodijo na licu mesta, obvezna je predhodna rezervacija termina.

Cena ogleda znaša 35 evrov, izposoja kolesa deset evrov in vožnja po zahtevnejši poti, namenjeni izkušenim gorskim kolesarjem Black Hole Trail, 55 evrov, v podzemni svet se lahko popeljete ob 10.00 in 14.00.

Ogled rudnika s kajakom

Morda najatraktivnejša različica pa je ogled rudnika s kajakom. Tudi ta pot se začne na Glančniku v Mežici. Tam se obiskovalci vkrcajo na rudarski vlak, ki jih popelje do Unionskega vpadnika. Peš se nato spustijo 95 metrov po stopnicah do vode, kjer jih čakajo kajaki in z veslanjem v njih raziskujejo labirint podzemnih rovov, ki jih je po opustitvi rudarjenja, ko so jo prenehali izčrpavati, zalila voda.

Veslajo 700 metrov pod površjem, odkrivajo odkope in velike dvorane, ki so postale podzemna jezera ter se pokrepčajo z rudarsko malico, ki je vključena v ceno.

Celotni del ogleda traja štiri ure. V skupini je lahko največ deset oseb. Starostna omejitev je deset let, minimalna višina 150 centimetrov. Obiskovalci morajo biti primerno oblečeni in obuti za hojo. Temperatura v rudniku je, kot že omenjeno okoli deset stopinj Celzija.

Ogled rudnika s kajakom stane 55 evrov, možen je ob 9.00 ali 11.00 tudi zanj se je treba najaviti.

Ne glede na to, katero različico boste izbrali, si je na koncu ali začetku dogodivščine dobro ogledati še muzejsko zbirko v Glančniku, vstopnina za muzej je pet evrov.

Zanimiva je tudi muzejska zbirka v Glančniku. FOTO: Tomo Jesenicnik

Na ogled so zbirke mineralov, rud, jamomerske opreme, relief predstavili vam bodo tudi bivanjsko kulturo rudarjev s pomočjo rudarskega stanovanja, ter fotografije avtorja Maksa Kunca.