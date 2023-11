Predlog za izlet: po razgled v Karavanke (FOTO)

Zgodnji zimski dnevi so kot nalašč, da se povzpnemo na katero izmed številnih planin v Karavankah. Lego gorovje je idealno za to, saj se vleče v smeri vzhod–zahod in južna pobočja so ves dan obsijana s soncem. Tudi ko temperatura pošteno pade, je na teh pobočjih prijetno toplo.

Zapeljemo se na Jesenice in na prvem semaforiziranem križišču zapeljemo na Javorniški Rovt. Ovinkasta cesta vodi strmo v klanec in nas pripelje do doma Trilobit in izvira potoka Javornik. S parkirišča gremo na kolovoz v smeri naravoslovne in rudarske učne poti. Smerokaz nas usmeri na desno in popelje mimo nekdanjega rudnika mangana. Karavanke so bile stoletja vir metalurške dejavnosti. Tu so pridobivali železovo in manganovo rudo, obširni gozdovi so bili vir oglja za plavže v dolini. Tradicijo železarstva še danes nadaljuje jeklarna na Jesenicah.

Pot nas vodi strmo v klanec in ves čas po gozdu. Po uri in pol vzpona na višini kakih 1400 metrov se svet nenadoma poravna. Stopimo na širno planino, ki je z vseh strani obdana z gozdom. Ne stoji čisto na ravnem, ampak se zložno spušča proti jugu. Na skrajnem vzhodnem koncu stojita dve koči in z njunih dvorišč se odpre prelep razgled po dolini Save in na Julijske Alpe, ki se dvigujejo nad njo.

Planina Stamare je idealen cilj za zimski izlet, vabi nas, da si vzamemo prost dan in se sprehodimo do nje ter uživamo v prelepem razgledu po zasneženih Julijskih Alpah. V času, ko v visokogorju že vladajo zimske razmere, se do planine pride po kolovozu, pot do nje ne pomeni tveganja.