Božiček je svoj dom in delavnico prestavil v Črno na Koroškem (FOTO)

Črno na Koroškem, ki so jo opustošile avgustovske poplave, bo popršil čarobni prah veselega decembra. V njej bo namreč utripalo srce zimske pravljice, saj si je Božiček za svoj letošnji dom izbral prav to koroško mesto, kamor bosta z Vilinom Tijanom prestavila tudi njuno delavnico. To pravljično zimsko doživetje se bo na ulicah in trgih Črne, ki se bo zalesketala v lučkah, odvijalo med 8. in 23. decembrom.

Vasi in mesta se v prednovoletnem času odenejo v praznične lučke, povsod pa se vijejo vonjave kuhanega vina in s cimetom in ingverjem obogatenih sladkih dobrot. Tako bo tudi v Črni, a le še za nekaj odtenkov bolj čarobno bo kot drugod. Ne nazadnje ni vsako mesto tudi Božičkovo domovanje! Skozi Črno vas bo v decembrskem času vodil poseben Božičkov zemljevid, ta dobrodušni decembrski mož se bo vsako soboto ob točno določeni uri podal na spust z Olimplinom, organizatorji pa niso pozabili niti na Božičkov nabiralnik s pismi, ki jih bo ta skrbno prebiral. Na vsakem koraku boste trčili ob njegove pomočnike in decembrske dobre vile, lahko se boste pridružili Božičkovemu teku, iskali skriti zaklad, to pravljico pa boste ovekovečili v photoboothu z možnostjo fotografiranja. Žejni ali lačni ne boste, saj bo kuhančka in lokalnih dobrot v izobilju.

Pestro praznično dogajanje, od koncertov do prebiranja pravljic, bo napolnilo vsak kotiček Črne, vrhunec pa bo v čarobnem Božičkovem domovanju – v Črjanskem raju. V to nekaj kilometrov odmaknjeno pravljično deželo bo vodil organiziran prevoz, čeprav se lahko tjakaj odpravite tudi v lastni režiji. Vse prireditve, razen obiska Božičkovega raja in domovanja, so brezplačne.