Na pot se pripravimo

Tudi to poletje je promet, zlasti ob petkih in sobotah, občutno povečan na cestah proti Hrvaški, v obratni smeri pa ob sobotah in nedeljah. Vozniki se moramo zato na pot še toliko bolj pripraviti. To med drugim vključuje načrtovanje poti, preverjanje aktualnih informacij o državi, v katero potujemo, ter stanja na cestah, pri čemer si lahko pomagamo s spletno stranjo AMZS, kjer poleg potovalnih informacij najdemo še razdalje med kraji v Evropi, cestnine in druge stroške, cene goriv, omejitve hitrosti, pregled trajektnih povezav, razmere na gorskih prelazih in še kaj. Na pot se odpravimo spočiti in le s tehnično brezhibnim ter ustrezno servisiranim vozilom in pravilno naloženo prtljago.

Zelo pomembno je, kdaj bomo šli na pot. Gneči se lahko izognemo z izbiro manj obremenjenih cest in mejnih prehodov. Vsi potniki se morajo zavedati, da bo potovanje zaradi morebitnih zastojev trajalo dlje, zato je priporočljivo imeti s sabo dovolj vode in tudi kakšen prigrizek ter seveda poln rezervoar goriva oziroma napolnjeno baterijo v električnem vozilu. Če obtičimo v zastoju, ostanemo mirni in poskrbimo za vzpostavitev reševalnega pasu, s čimer omogočimo prosto pot in dostop reševalcem ter intervencijskim vozilom. Če pride do okvare ali poškodbe vozila v prometni nesreči, naj velja previdnost glede nepooblaščenih izvajalcev pomoči na cesti.

Prtljago je treba pravilno zložiti, in ne kar tlačiti v prtljažnik. FOTO: Flying Colours Ltd/Getty Images

Težje predmete damo na dno prtljažnika, takoj za zadnjo klop, nanje pa zlagamo lažje kose prtljage.

Kam in kako s prtljago

Za potovanja v tujino si je pametno priskrbeti določene dokumente. Pri AMZS priporočajo, naj preverimo veljavnost prometnega in vozniškega dovoljenja. Če avto ni naša last, je dobro urediti dovoljenje za vožnjo tujega vozila. Za izbrano državo dopustovanja preverimo, ali zanjo potrebujemo zeleno karto. Če potujemo v neevropske države, pa je priporočljivo imeti tudi mednarodno vozniško dovoljenje.

Z odhodom na počitnice je povezano tudi vprašanje: kam in kako s prtljago. Pri tem premalokrat pomislimo, da je lahko nepravilno naložena prtljaga v avtu zelo nevarna, če pride do nesreče oziroma trka. Posamezni kosi prtljage, ki niso pravilno zavarovani, lahko že ob blažjem trku poletijo po kabini in poškodujejo potnike, zato je pomembno, da prtljago pravilno namestimo v avto. Pri AMZS svetujejo, da vso prtljago, ki jo želimo vzeti s sabo, pripravimo pred vozilo in jo nato sistematično zložimo vanj: težje predmete zložimo na dno prtljažnika, takoj za zadnjo klop, nanje pa zlagamo ostale, lažje kose. Prtljaga naj ne sega čez zadnje sedeže, če pa že ne gre drugače, naj bodo tam res najlažji predmeti, nikakor pa ne predmeti z ostrimi robovi ali veliko maso.