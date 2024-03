Kam za 1. maj? Te novosti vas čakajo v svetu velnesa

Resda so v času covida njihovi prostori samevali, a po epidemiji so ljudje vrnili z večjim zavedanjem, kako pomembna je skrb za zdravje, pa tudi sprostitev in duha. Vse odtlej povpraševanje po velneških in spa storitvah, tako na slovenskem kot mednarodnem trgu, narašča. Ponudniki zato tudi redno spremljajo in vpeljujejo nove trende in pristope.

V Termah Portorož opažajo, da si tako zunanji obiskovalci kot hotelski gostje vse pogosteje vzamejo čas zase in se odločijo za sprostitev in razvajanje. »Trendi na področju spa in velneških storitev se osredotočajo na celostno dobrobit, pri čemer poudarjamo pomen preventive, vključevanja športnih aktivnosti in raznovrstne diagnostike za doseganje optimalnega duševnega in telesnega počutja. Obenem smo zavezani okoljski trajnosti in odgovornemu ravnanju. Naš cilj je zmanjšati negativne vplive na okolje in ustvarjati zdrave ter ekološko uravnotežene pogoje za naše obiskovalce,« pravijo o novih smernicah na področju velnesa.

Med tujimi gosti več zanimanja

Med to ponudbo je največ povpraševanja po masažah – izstopajo klasične sprostitvene masaže, različne orientalske tehnike ter terapevtsko prilagojene masaže, ki so posebej priljubljene zaradi njihovih obsežnih zdravilnih učinkov. Prav tako, zlasti v jesenskih in zimskih mesecih, veliko ljudi privablja njihov Sauna park, ki se razprostira na tisoč kvadratnih metrih, prav tako so priljubljeni lepotni tretmaji za nego obraza in telesa, vključno s pedikuro in nego nohtov s trajnim lakiranjem.

Četudi opažajo, da se njihovi italijanski gostje najbrž bolj zavedajo pomena velnesa, pa smo tudi Slovenci začeli ceniti pomen sprostitve, telesne aktivnosti in zdrave prehrane za izboljšanje splošnega zdravstvenega in čustvenega stanja. »Opažamo veliko povpraševanje po storitvah, kot so tretmaji, ki krepijo imunski sistem, denimo solne sobe, inhalacije z morsko vodo in savne. Čeprav smo Slovenci morda sprva zadržani do novih ali drugačnih pristopov, smo ugotovili, da se s primerno razlago in po prvih izkušnjah s tretmaji večina gostov odloči za ponovni obisk,« so še povedali v Termah Portorož.

Priljubljeni zlasti ob praznikih

Tudi v Termah Ptuj imajo vedno več slovenskih gostov, ki si med oddihom privoščijo velneško razvajanje. »Navadno jih je treba sicer nežno spomniti na to, največkrat pa izberejo masaže in nego obraza, zelo priljubljena je ob praznikih, kot so valentinovo, dan žena ali materinski dan, tudi kopel za dva. Največ povpraševanja je sicer za različne antistresne masaže, zdaj pred poletjem pa opažamo veliko zanimanje za program razstrupljanja telesa. Ta vključuje mehansko limfno drenažo, kopel z eteričnim oljem po izbiri, sladkorni, solni ali zeliščni piling, obloge za razstrupljanje ter štiriurni obisk bazenov in savn,« so povedali in dodali, da so vedno aktualne tudi sezonske ponudbe, kot so recimo tretmaji za regeneracijo pozimi, priprave na poletje spomladi ter razstrupljanje in nega kože jeseni. Njihova najbolj sveža novost je kvartalna nega obraza Reviderm, ki jo stranke obiskujejo vsake tri mesece, program vsakič prilagodijo potrebam kože, tretmaje pa opravljajo strokovnjakinje s pridobljenim certifikatom Reviderm.

Odklopite se in napolnite baterije. FOTO: Depositphotos

Tretmaji s tradicijo

Kamorkoli se podajo, turisti vedno radi pokušajo lokalne dobrote in spoznavajo krajevne zanimivosti. V Thermani Laško, kjer so termalno vodo za boljše počutje začeli uporabljati že pred 170 leti, jim tako ponudijo tudi tretmaja, ki se navezujeta na dediščino tega pivovarskega mesta. To sta pivovski in medeni velnes, ki sta nastala v čast skoraj 200-letni pivovarski in več kot 130-letni čebelarski dediščini Laškega. »Velneški tretmaji, ki imajo lokalno in avtentično noto ter so trajnostno usmerjeni, so pomemben trend na tem področju,« pravi Nina Pader Topole iz Thermane Laško.

»Vse večja ozaveščenost glede pomena preventivnega ohranjanja zdravja in dobrega počutja, za katerega mora človek poskrbeti predvsem sam, pa goste vodi tudi v odkrivanje drugih tehnik, npr. z vzhoda. Tako imamo pri nas na voljo ajurvedske storitve, ki pomagajo k vzpostavljanju harmonije v našem življenju, nam pomagajo pri spoprijemanju s stresom in obremenitvami vsakdana,« je še povedala o tovrstnih tretmajih, ki jih izvaja ekipa iz indijske Kerale, prestolnice svetovne ajurvede. To so programi, ki so pri srcu zlasti ženskam, vključujejo pa ajurvedske velneške tretmaje, vodeno jogo in ajurvedsko kulinariko.

Čokoladna masaža za otroke

Vas mika čokoladna terapija? FOTO: Shutterstock

Glede na to, da v Laškem svojo sprostitev in zabavo poišče tudi veliko družin, pa so uvedli še otroški velnes. Tam je najbolj priljubljena storitev otroška čokoladna masaža, otrok lahko v njej uživa skupaj s starši v isti masažni sobi. Prav tako imajo v sklopu animacij zabavno družinsko jogo, ki temelji na otroški pravljici, otroci pa jo izvajajo skupaj s starši, ob čemer nikakor ne manjka smeha, še dodajajo v Thermani.

Medicinski velnes

»Potrebe po uravnavanju stresa, aktivnem počitku in umiku iz običajnega vsakdana v mirno okolje so vse bolj izrazite. Poleg povpraševanja po storitvah dnevnega sproščanja (masaže, kopeli, savne) se hitro povečujejo tudi potrebe po reševanju sodobnih civilizacijskih težav, kot so imunska in mišična oslabljenost, debelost in presnovne bolezni, preobremenjenost s toksini, težave z osredotočanjem in nezadovoljstvo z zunanjim videzom,« povedo v Termah Krka, katerih osnovna dejavnost je sicer medicinska rehabilitacija, v njihovem sklopu pa deluje tudi velneški Vitarium. Ker zagovarjajo celosten pristop, človeka obravnavajo holistično, zato se v tretmaje vključujejo strokovnjaki z različnih področij – zdravniki, prehranski svetovalci, športni trenerji, kozmetičarke, maserji in drugi specialisti.

Ste že preizkusili savna šov? FOTO: Depositphotos

V Šmarjeških Toplicah so med drugim na voljo programi medicinskega velnesa za spremembo življenjskega sloga, v Dolenjskih Toplicah tretmaji in skupinske vadbe za izboljšanje čuječnosti in vitalnosti, Talaso Strunjan pa ponuja edinstvene programe talasoterapije za večjo vitalnost in sprostitev. Ker se zavedajo, da bo trg velnesa tudi v prihodnje še močno rasel, načrtujejo tudi razvoj v smeri mikro velneških doživetij, s še večjim poudarkom na posamezniku.

Savna šov, nočni pujo …

Med priljubljenimi destinacijami so tudi Terme Olimia, kjer težijo k trendom razvijanja selfnesa. »Vsak mesec pri nas en dan posvetimo selfnesu, enkrat imamo zvočni dan in še dan, ko potekajo savna šovi. V teh panogah je še prostor za razvoj, prav tako pri delavnicah sproščanja. Dvakrat smo že izvedli tudi nočno pujo – vso noč je več različnih izvajalcev igralo na gonge, medtem ko so gostje spali oz. počivali. Zvočni program z gongi imamo sicer v ponudbi dvakrat na dan, enkrat na dan pa tudi zvočni program s tibetanskimi skledami,« so sporočili iz Podčetrtka, kjer se, tako kot vsi drugi ponudniki, zavedajo, da bo to področje v prihodnje treba še intenzivno razvijati. Predvsem pa težiti k temu, da bodo njihovi gostje ves čas seznanjeni z novimi smernicami ter poučeni o prednostih in učinkih teh blagodejnih tretmajev.

