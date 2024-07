Znana ruska astrologinja: te štiri znake avgusta čaka nepopisna sreča

Ena najbolj znanih ruskih astrologinj Vasilisa Volodina je zaupala astrološko napoved za mesec avgust in izpostavila štiri znake zodiaka, ki bodo tedaj deležni neverjetne sreče.

Usoda bo do njih izjemno prijazna, vse jim bo teklo kot namazano in mesec, ki prihaja, bo zanje res srečen. Kateri so ti znaki, razkriva portal zena.blic.rs.

Oven

Ovni, pripravite se na nekaj velikega. V prihajajočih tednih vas čaka ključen korak v karieri.

Vaše ideje in projekti bodo končno deležni pozornosti, kot si jo zaslužijo, nadrejeni vam bo ponudil nekaj mamljivega, morda znatno finančno nagrado ali napredovanje.

Ne izpustite te priložnosti, bodite pogumni in odločni, sreča bo avgusta na vaši strani.

FOTO: Polina Lebed/Gettyimages

Lev

Zvezde vam bodo naslednji mesec naklonjene in vam bodo pripravile veliko lepih presenečenj. Zlasti, kar zadeva osebno življenje.

Če ste še samski, bodite pripravljeni na srečanje, ki vam bo lahko spremenilo življenje. Če imate družino ali partnerja, boste okušali druge medene tedne.

Pred vami je obdobje, ko bo vse teklo kot namazano, čustva bodo intenzivna in močna.

Uživajte v tem magičnem času.

FOTO: Depositphotos

Strelec

Strelci, pred vami je čas sprememb in novih, zelo pomembnih priložnosti. Brez skrbi se lotite najambicioznejših projektov in ne omejujte se pri doseganju ciljev.

To bo čas, ko boste kos največjim izzivom. Obstaja tudi velika možnost za nepričakovan dobitek ali dedovanje.

Zvezdni nasvet za mesec avgust pa se glasi: ne pozabite sreče deliti z najbližjimi.

Ribe

Ribe, pripravite se, izpolnile se bodo vaše največje želje. Vse, o čemer ste nekoč le sanjali, se bo avgusta uresničilo.

Morda bo to potovanje iz sanj, nakup nepremičnine, napredovanje na delu ali povečanje družine.

Verjemite v tok življenja in v darove usode. Sprejmite jih, saj si jih vendar zaslužite.