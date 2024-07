Astrološki znaki, ki nikoli ne varajo (in ne odpustijo nezvestobe)

Za vsako astrološko znamenje so značilne določene kvalitete, ki tako ali drugače vplivajo na intimne zveze.

Ko gre za zvestobo, so ji nekatera bolj, druga manj naklonjena, obstajajo pa znaki, za katere je to najvišja vrednota v zvezi. Zato nikoli ne bi varali in tudi nikoli ne bi odpustili nezvestobe partnerja.

Kateri so ti znaki, razkriva City magazine.

Rak: brezpogojna zvestoba

Rak je znamenje, ki ga večina astrologov označuje kot najbolj zvestega. Rojeni v tem znaku si želijo ljubečega in stabilnega razmerja, v katerem lahko zgradijo družino.

O varanju ne razmišljajo, saj cenijo globoko čustveno povezavo. Kadar se v zvezi soočijo s težavami, vse moči uperijo v njihovo reševanje in s tem ohranjajo ljubezen ter zaupanje.

Prav tako ne odpuščajo nezvestobe, ki je zanje najvišja oblika izdaje.

FOTO:Gettyimages

Bik: zanesljivost in stabilnost

Bik je znamenje, ki vedno stremi k stabilnosti in zanesljivosti. Rojeni v njem cenijo varnosti in zaupanje ter so zelo zvesti partnerji.

Če so prevarani, to le težko odpustijo, kajti nezvestoba partnerja je zanje velika izdaja in ponižanje. Prevara za bike pomeni konec zaupanja, konec zaupanja je konec odnosa.

Devica: tradicionalizem in popolnost

Device cenijo tradicionalne vrednote. Iščejo popolno ljubezen in so ekstremno predane zvezi.

Čeprav so vedno pripravljene reševati težave, nezvestobe ne odpustijo nikoli. Zanje je varanje kršitev čisto vseh vrednot in na odnosu pusti nepopravljivo škodo.

Za nekatere po prevari ni poti nazaj. FOTO: Gettyimages

Kozorog: potrpežljivost in zvestoba

Kozorogi vedno iščejo stabilnost in trajnost. V zvezi ni nič drugače.

Pripravljeni so se neizmerno truditi za odnos, a če pride do nezvestobe, je njihov trud končan. Ne morejo namreč odpustiti izdaje in varanje v zvezi s kozorogom pomeni le eno: konec razmerja.

Nemogoče je, da bi rojeni v tem znaku na takšnih temeljih še naprej gradili odnos.