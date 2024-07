Pozor! Retrogradni Merkur bo najbolj prizadel tri astrološke znake

Retrogradni Merkur je pojav, ki praviloma pritegne veliko pozornosti. Astrologi in ljubitelji astrologije verjamejo, da na različne načine vpliva na življenje, zlasti na polja komunikacije, tehnologije in osebnih odnosov.

Kadar Merkur nastopi retrogradnost je videti, kot bi se po nebu premikal vzvratno. Gre sicer za optično prevaro, ki se zgodi tri do štirikrat v letu in je opazna približno tri tedne.

V tem obdobju naj bi na našem planetu večkrat prihajalo do zamud, nerazumevanja, tehničnih okvar in podobnih neprijetnosti.

Naslednji retrogradni Merkur bo nastopil 5. in bo trajal do 27. avgusta. Začel se bo v znamenju device, nadaljeval v levu in bo najbolj vplival na tri astrološke znake.

Devica

Rojeni v tem znamenju bodo vpliv retrogradnega Merkurja občutili v še večji potrebi po natančnosti in analiziranju vsega, kar jih obdaja.

Le težko se bodo izognili pretiravanju z vidika obojega, kar bo v njih vzbujalo ogromno stresa, napetosti, frustracij in nezadovoljstva.

Veliko lažje bodo device to obdobje preživele, če si bodo nekako dopovedale, da je vendarle treba sprejemati tudi napake in da so te del procesa osebnostne rasti ter dozorevanja.

FOTO: Gettyimages

Lev

Levi bodo v času retrogradnega Merkuja nezadovoljni. Kajti prepričani bodo, da jim pripada več pohval, odobravanja in občudovanja, kot jih bodo deležni.

Zaradi stalne potrebe po potrditvah bodo izzivali vedno nove spore ter napetosti, odnos z njimi bo v tem času vse prej, kot prijeten.

Zanje ključno bi torej bilo, da bi se na obdobje, ki prihaja pripravili in da bi ozavestili dejstvo, da to, da jih včasih kdo ne pohvali, ne pomeni, da so slabi ali neopaženi.

FOTO: Gettyimages

Oven

Ovni bodo v obdobju navidezno vzvratnega potovanja Merkurja težko obvladovali svoje impulze in neposrednost. Prihajajoči nebesni pojav bo v njihovo komunikacijo z drugimi vnašal veliko nerazumevanja in konfliktov.

Zato ovni, zlasti v kritičnem času pomislite dvakrat, preden nekaj rečete ali storite, s tem si boste prihranili marsikatero zadrego.

FOTO: Nicoletaionescu/Gettyimages

Dve plati medalje

Astrologi za obdobje pred nami vsem svetujejo, naj trikrat preverijo načrte in rezervacije, naj s pomembnimi odločitvami in podpisovanjem pogodb počakajo, da se zadeve na nebu postavijo v običajno stanje, naj se izogibajo nepotrebnim sporom in naj bodo potrpežljivejši v komunikaciji.

Sicer retrogradni Merkur ni le nekaj slabega. Zagotavlja namreč idealne pogoje za pogled vase, za razmislek o načrtih in za podrobnejši vpogled v razmerje ter druge odnose.

FOTO: Shutterstock

To je čas, ko naj bi se malo umirili, upočasnili, se osredotočili na še nedokončane projekte in si odkrito odgovorili na vprašanje, kaj v življenju resnično šteje.

Čeprav torej retrogradni Merkur prinaša svoje izzive, je to vendarle tudi priložnost za osebnostno rast in napredek ter za popravljanje napak.