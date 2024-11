Slavna ruska astrologinja: v teh treh znakih se rojevajo posebni ljudje

Bila je ena najbolj priznanih astrologinj: Eugenia Davitashvili, znana kot Dzhuna, je bila več let na mestu predsednice javne organizacije Mednarodna akademija alternativnih znanosti.

Umrla je leta 2015 stara 65 let in za seboj pustila številne astrološke prognoze ter zapovedi. Ena od njih je ocena, v katerih astroloških znakih se rojevajo res posebni ljudje. Trdila je, da so to ovni, levi in ribe ter besede utemeljila takole:

Lev

Levi ne odnehajo, dokler ne uspejo. Tudi po porazu se hitro poberejo in gredo naprej. Včasih so na poti do cilja neusmiljeni, a vsak, ki pozna koga rojenega v tem znaku, se bo strinjal, da so ti posamezniki sposobni oblikovati kompleksne in zapletene strategije ter potrpežljivo čakati na pravi trenutek za akcijo.

Njihova sposobnost čakati na zaslužen rezultat je prav neverjetna, prav tako kot tudi sposobnost prevzemanja nadzora nad svojim življenjem in situacijami, ki vplivajo nanj. Vse to so gonila uspeha levov.

FOTO: Look Studio/Shutterstock

Oven

Življenje ovna je dinamično in spominja na vrtiljak. Ovni želijo vse in vse želijo takoj. So nepotrpežljivi, hitri, impulzivni, včasih nepremišljeni, a prav kombinacija teh lastnosti jih vodi do uspeha.

Pripravljenost ovna na ukrepanje, tveganje in včasih tudi žrtvovanje je garancija za njegov uspeh, je bila prepričana astrologinja.

FOTO: Branislav Nenin/ Shutterstock

Riba

Po mnenju Dzhune mnogi podcenjujejo rojene v tem znaku. In to povsem neupravičeno. Ribe namreč hitro obvladujejo nove izzive, rade debatirajo in počasi, a zagotovo korakajo proti cilju.

One razmišljajo sto na uro, analizirajo situacije in prevzemajo nadzor.

FOTO: Szepy/Gettyimages

Ribe so vedno korak pred drugimi in znajo doseči zastavljene cilje na načine, na katere večina sploh ne bi pomislila, piše Žena.rs.