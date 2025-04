Vaja za uglasitev s telesom: aktivirajte svojo božansko zdravilno inteligenco

Inna Segal, zdravilka in raziskovalka energijske medicine, priporoča za podporo telesu podobno vajo, kot je tista, s katero si je sama ozdravila anksioznost in težave z želodcem. Izvajamo jo vsak dan, samostojno, za zdravje celotnega telesa ali v kombinaciji z drugimi energijskimi vajami za posamezne težave. Udobno lezite ali sedite. Štejte od 30 nazaj, ob tem globoko dihajte in pustite umu in telesu, da se sprostita. Osredotočite se na del telesa, kjer čutite blokado ali bolečino. Vanj nekaj trenutkov vdihujte zeleno barvo in položite roke nanj.

Vprašajte telo: 'Ali bi mi rado predalo kakšno sporočilo?' To lahko pride v obliki misli, besed, podob, uvidov, občutkov, spominov … Globoko dihajte in pustite sporočilom, da pridejo na plan. Ne presojajte jih, zapišite jih. Recite: 'Vabim božansko zdravilno inteligenco, naj mi pomaga sprejeti vse bolečine, blokade in zgoščeno energijo s tega predela.' Opazujte in občutite, kako zgoščena energija zapušča vaše telo.

Uporabite indigo barvo

Dihajte globoko in počasi; ob vdihu rahlo nagnite glavo nazaj in se ukrivite v križu. Ko izdihnete, nagnite glavo malce naprej, da se hrbtenica vzravna. To počnite lahkotno in sproščeno. Naredite vajo z barvami in uporabite indigo barvo za lajšanje bolečin. Recite: 'Vabim svojo božansko zdravilno inteligenco, da prepoji to področje z zdravilno energijo. Vsem imunskim mehanizmom v svojem telesu dovolim, da se aktivirajo, telesu dovolim, da se vrne v stanje popolnega ravnovesja in zdravja.'

Minuto zavestno vdihujte energijo in pustite, da narašča. Predstavljajte si toplo zlato svetlobo, ki se pomika po vašem telesu in ga zdravi. Ko se počutite lažje, se vrnite v običajni svet in se zavedajte, da ste aktivirali svojo božansko zdravilno inteligenco.