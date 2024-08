Zaprite usta svojemu notranjemu kritiku

Zaupanja samemu sebi se ne da izsiliti, toda tisti, ki mu uspe premagati dvome o sebi, je zmagal. Psihologi so sestavili nekaj najpomembnejših pravil za večjo gotovost vase.

Ni pomembno samo, kakšni smo, ampak tudi, kaj si mislimo o sebi. Ljudje, ki imajo pozitivno mnenje o sebi, so bolj ljubeči in prijazni, si zaupajo in se zavedajo svojih prednosti. Toda prav vsi se spopadamo s svojim notranjim kritikom, ki nas ves čas ocenjuje. Če ga želite utišati, si pomagajte z nekaj pravili.

Prvo je, da se ne trpinčite z vsako mislijo, za katero tiči negotovost. Redkeje si boste dovolili razmišljati o tem, bolj spontan bo postal proces odstranjevanja negativnosti in večja bosta vaša samozavest ter prepričanje, da ste v redu takšni, kot ste, da ni z vami nič narobe. Samozavest izhaja iz tega, da se sprejemamo takšne, kot smo, ter pozitivno ovrednotimo svoja dejanja in podobo.

Dvom o sebi ni znak pomanjkljivega samozaupanja, ampak ravno nasprotno! Občutek lastne vrednosti ne izhaja iz omajane čustvene trdnosti, ampak nihanja le-te. Poskusite si to zapomniti in se držati tretjega pravila, ki pravi, da se prav vsak v svoji notranjosti ukvarja s podobnimi težavami kot vi. Da so vsi drugi bolj samozavestni kot vi in da se samo vi borite s tem, je ena pogostih napačnih ocen. Na zunaj pač ne moremo videti, kaj doživlja človek v sebi. Zato se, če se le da, ne primerjajte z drugimi. Če že se, se vsaj ne primerjajte tako, da se zaokrožujete navzdol (drugi so lepši, pametnejši, sposobnejši …), ampak navzgor. Razmislite: s kom bi v celoti zamenjali življenje?

Naslednje pravilo opozarja na to, da to, da se slabo počutite, ne dokazuje, da je z vami kaj narobe, ampak da o sebi negativno razmišljate, zato razvijte prijateljski, sprejemajoč odnos s seboj. Spoštujte in cenite se! Zavedajte se svojega notranjega kritika in se borite proti njemu. Ozavestite stavke, kot je na primer: »Ničesar ne znaš narediti prav!« Lahko si ustvarite tudi sliko glasu v sebi in ga celo poimenujete, potem pa mu daste v mislih obliž čez usta ter ga utišate.

Obstajajo tudi ljudje, ki vas nenehno kritizirajo. Odslovite jih in se družite s prijaznimi, optimističnimi. Lahko vprašate prijatelje, kako oni vidijo vaše prednosti in slabosti, da boste dobili bolj realno sliko. Prav tako se sami spomnite na svoje šibke in močne točke. Naredite si seznam ter premislite o njih.

Vedite, da ne moremo vedno narediti vsega najboljše. Razmislite, s čim pri sebi ste nezadovoljni, potem si postavite cilj, kaj natanko bi radi dosegli glede tega. Poskusite premagati strah in negotovost. Predstavljajte si situacijo s pozitivnim izidom, preden se podate vanjo. Ustvarite si trdno sliko o sebi. Naj bo vaš motivacijski stavek: »Jaz sem človek, ki …« Na koncu pa pozabite na vsa pravila. Vsak človek je edinstven. Zato tudi sami začnite verjeti v to!