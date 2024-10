Vstopili smo v sezono škorpijona! To morate vedeti ...

Znajo biti tekmovalni in maščevalni, a po drugi strani je ta predstava poenostavljena. Škorpijoni so namreč izjemno intenzivni, globoko čustveni, vse jemljejo osebno in zares, ničesar ne znajo odmisliti in vreči čez ramo. Velik del njihovih značajskih potez izhaja iz močnega čustvenega doživljanja, marsikatero njihovo dejanje pa iz potrebe po tem, da bi se zaščitili in jih drugi ne bi prizadeli, premagali, nadvladali, uničili, ponižali, zasmehovali.

So magnetno privlačni in mojstri manipulacije – to je še en njihov obrambni mehanizem, saj se ravnajo po načelu, da je bolje napasti, kot biti premagan. Njihov vladar je mogočni, a uničevalni Pluton. V življenju doživljajo veliko kriz in transformacij, ki utrdijo njihov karakter, saj iz vsake bitke izidejo kot zmagovalci ali iz pepela vstanejo kot feniks, močnejši in odločnejši.

Ne sprejemajo avtoritete

Pogosto se zapletajo v igre za (pre)moč in ne sprejemajo avtoritete. Namesto tega spletkarijo, da se sami povzpnejo na vrh. V odnosih čutijo potrebo po tem, da bi oni vodili igro, kar lahko dosežejo tudi s seksualno privlačnostjo in čustvenim izsiljevanjem. Pri njih ni nič mlačnega, ležernega, površnega – ves čas živijo na polno. Z njimi se ne da plehko razpravljati, saj želijo priti do dna vsaki stvari. Zato so odlični in razgledani sogovorci, ki se spoznajo na številna področja, saj skoraj obsedeno raziskujejo, kar jih zanima.

Do sebe so neusmiljeno samokritični. FOTO: Silver Place/Getty Images

Lahko se oklepajo zamer, težko spustijo in oprostijo, medtem ko jih zadeve razjedajo od znotraj. Ker skrivajo globoka čustva, se zdijo skrivnostni, kar je lahko tudi zapeljivo. Ves čas sumijo, kaj imajo drugi za bregom, da bi se pripravili na to in obvladovali situacijo, zato so lahko odlični detektivi. Če se zapletemo z njimi s slabimi nameni, pa bomo na koncu potegnili kratko.

So odlični strategi

Imajo oster um, ki se zna usmeriti na bistvo. Kombinirajo logiko in intuicijo, zato so lahko odlični strategi. S svojim magnetnim vplivom včasih prav hipnotizirajo druge, da dosežejo, kar hočejo. Imajo močna in nespremenljiva stališča, težko jih je prepričati, ko so odločeni.

Do sebe so neusmiljeno samokritični. Ves čas dvomijo tudi o namenih drugih, saj se spominjajo preteklih razočaranj in bolečine. Izjemno dolgo traja, da komu zaupajo, ga sprejmejo in spustijo bližje. A če jih enkrat izdate, tega ne bodo pozabili in ne bodo nikoli zares oprostili.

V odnosih sta zanje značilna ljubosumje in posesivnost. Želijo, da jim partner pripada v celoti, nič pa ni hujše od tega, da jih prevara. Tedaj postanejo uničevalni, maščevalni, spustijo svoje demone na plan. Za njihovo navidezno vzvišenostjo se sicer skriva občutek nezadostnosti. Vedno sumijo, da jih bodo drugi zapustili ali izdali, zato že vnaprej pazijo, da bi to preprečili. Dobro je, da so izjemno trdoživi in odporni, močni ostanejo v še tako napornih situacijah.