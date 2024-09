Venera vlada ljubezni

Venera je doma v tehtnici. Ljudje s tako Venero so šarmantni, prijazni, z občutkom za druge, zato jih imajo ti radi. Redko so ljubosumni, večinoma so lahkotni, sodelujoči, povezujejo nezdružljive ljudi v smiselno celoto. Ženske so v puberteti klasično lepe, z ženstvenim telesom. Povečano je zanimanje za modo, polepšanje in urejanje drugih. Moški izbirajo prijazne in lepe ženske.

V škorpijonu je Venera v izgonu. Nekatera dekleta so v puberteti privlačna in zanimiva za nasprotni spol, vsekakor so povečane strasti. Druga dvomijo o svojem videzu. V ljubezni zaradi ljubosumne in posesivne narave Venera nosi težave, huda razočaranja in trpljenje. Škorpijon je znamenje bitke, vojne, ki težko razume naravo ljubezni, sprejemanje. Zato manipulira, poskuša partnerja spremeniti. Če je Venera lepo aspektirana, imamo lahko eno slabo izkušnjo in bolj seksualnega človeka. V primeru njene retrogradnosti, slabih aspektov s Saturnom, pozicijo v 8. ali 12. hiši resne težave. Problematični niso le odnosi s partnerjem, ampak z vsemi, ker vidimo samo, kako nam drugi škodijo.

V vodnarju se težko veže. FOTO: Fcscafeine/Getty Images

Veseli ljudje

Venera v strelcu zaupa in se vrže v odnos. Pri ženskah se najbolj izraža v mladosti, kot samozavestna ženska narava, ki si upa in gre naprej, moderno oblečena, pred časom, svetovljanska, ima športni slog, a kakovosten, znanih znamk. Prej je več ljubezenskih izkušenj kot malo. Tudi v odraslosti tli hrepenenje po dvojnih igrah, avanturističnem in vznemirljivem dogajanju. Možna je ljubezen v tujini in s tujcem. Moški se zaljubijo v zanimivo žensko z veliko širine in znanja. Večinoma so to optimistični in veseli ljudje.

Če je Venera v kozorogu, je odnos do ljubezni resnejši. Človek potrebuje čas, da se veže, potem so odnosi dolgotrajni. Včasih je pomembneje, kako si s partnerjem koristita, kot toplina in predanost. Dekleta v puberteti se pozneje razvijejo, so zadržana. V mladosti delujejo preresno, zadržano in strogo, ko so starejša, so lepša. Moške privlačijo starejše, resnejše ženske, bolj odgovorne.

Dekleta z Venero v vodnarju so moderna, pred časom. Imajo predane prijateljice, v ljubezenske odnose se jim ne mudi. Lahko iz radovednosti raziskujejo intimne odnose, a ni veliko potrebe po predaji, najpomembnejši sta svoboda in samostojnost. Partner mora imeti podobne interese, biti prijatelj, ji puščati svobodo, da je, kar je. Moške privlačijo emancipirane in samosvoje ženske.

Venera je v ribah na višini in človek s tako Venero ima občutek za druge. Zna biti nežen in predan. Mladenke so sanjsko lepe, nežne, umetniških talentov, a zadržane. Potrebujejo prodorne fante, da pridejo do njih. Verjamejo v ideale ljubezni, zato konkretni človek težko postane, kar potrebujejo. Je pa Venera tu ljubeča in razumevajoča, vse naredi za spravo, mir. Moški izbirajo take ženske, a so platonično zagledani in ne vidijo realnosti, le ideal, zato so lahko razočarani. r