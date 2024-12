Vangine grozljive prerokbe: Leta 2025 se začne apokalipsa, prihajajo bolezni in krvave vojne

Svet, kot ga poznamo, se bo končal leta 5079. Malo pred tem bomo odkrili mejo vesolja, nihče ne ve, kaj se skriva onkraj. Toda ljudje se odločijo, da jo prestopijo. To prinaša konec sveta, pravijo prerokbe slepe bolgarske prerokinje Babe Vange.

Baba Vanga se je rodila leta 1911 kot Vangeliyja Pandeva Dimitrova na ozemlju Severne Makedonije. Kot otrok je izgubila vid, a ta dogodek naj bi ji omogočil napovedovanje prihodnosti. In medtem ko mnogi menijo, da so njene napovedi navadne neumnosti, njeni privrženci trdijo, da je napovedala prihod na oblast nekaterih najmočnejših svetovnih voditeljev, kot sta Vladimir Putin in Donald Trump, pa tudi naravne katastrofe, ki so zaznamovale 20. in 21. stoletja.

Baba Vanga je znana tudi po sanjski knjigi. FOTO: Youtube, Zaslonski Posnetek

Pred smrtjo leta 1996 je svetu sporočila, da ljudje na tem planetu že dolgo nismo sami ...

»Nezemljani iz drugih svetov že dolgo živijo na Zemlji. Od kod prihajajo? S planeta, ki ga imenujejo Vamfim,« je dejala Vanga in dodala, da je to 'tretji' planet od Zemlje. Od kod je bilo opazovano, v katero smer, ni navedla, poroča 24sata.hr.

Uničenje sveta

Naslednjih 3000 let bo po Vanginih napovedih svetu prineslo veliko trpljenja, veliko vojn, smrtonosnih bolezni ... Uničenje sveta po Vangi se bo začelo z letom 2025.

Tako bo po njenih prerokbah videti prihodnost:

2025 – Evropa je še vedno zelo redko poseljena.

2028 – Ustvarjanje nove oblike energije (verjetno nadzorovana termonuklearna reakcija). Na Zemlji postopoma začne prevladovati univerzalna lakota. Vesoljska ladja s človeško posadko vzleti proti Veneri.

2033 – Polarni led se hitro tali. Gladina oceanov se dviguje.

2043 – Nenaden razcvet svetovnega gospodarstva. Evropi vladajo muslimani.

2046 – Odkrita je bila metoda, s katero je mogoče gojiti vse človeške organe. Nadomestitev organov postaja ena najboljših metod zdravljenja.

2066 - Združene države Amerike med napadom na muslimanski Rim uporabijo novo, očitno smrtonosno obliko orožja - podnebno orožje. Pojavi se nenadna ohladitev. Vse zamrzne v nekaj sekundah.

2076 – Zavlada brezrazredna družba (komunizem).

2084 – Zaznamovalo ga bo obnavljanje naravnih virov.

Popolnoma nova bolezen

2088 - Pojavi se popolnoma nova bolezen - pospešeno staranje, človek se lahko postara v samo nekaj sekundah.

2097 – Bolezen, ki je pustošila po narodu in katere glavni simptom je hitro staranje, je premagana.

2100 – Umetno sonce osvetli temno stran Zemlje.

2111. – Ljudje postanejo kiborgi (živi roboti).

2123 – Začne se vojna med majhnimi državami. Velike sile se ne želijo vmešavati v njun konflikt.

2125 – Na Madžarskem sprejemajo signale iz vesolja (in vsi se bodo spet spomnili Vange).

2130 – Podvodne kolonije (s pomočjo nasvetov nezemljanov).

2164. – Živali spremenijo v polčloveka.

2167 – Pojavi se nova religija.

2170 – Prihaja velika suša.

2183 – Kolonija na Marsu postane jedrska sila in zahteva neodvisnost od Zemlje (kot je nekoč Amerika od Anglije).

2187 – Izbruha dveh velikih vulkanov sta uspešno ustavljena.

2195. – Morske kolonije (pod vodo) so v celoti preskrbljene s hrano in energijo.

2196 – Popolno mešanje Azijcev in Evropejcev.

2201. – Na Soncu ugasnejo termonuklearni procesi. Temperatura pada. Postaja hladneje.

2221 – V iskanju nezemeljskega življenja ljudje pridejo v stik z nečim grozljivim.

2256 – Vesoljska ladja na Zemljo prinese novo strašno bolezen.

2262 – Orbite planetov se postopoma spreminjajo. Mars ogroža komet.

2271. – Fizikalne konstante, ki so se spremenile, so preračunane.

2273. – Mešanje rumene, bele in črne rase. Pojav novih ras ljudi.

2279. – Energija nastane iz nič (predpostavka – iz vakuuma ali črnih lukenj).

Prvo potovanje skozi čas

2288 – Prvo potovanje skozi čas. Novi stiki z Nezemljani.

2291. – Sonce se še naprej ohlaja. Začnejo se poskusi ponovne aktivacije – zavedanje, kako pomembno je.

2296 – Močne eksplozije na Soncu (verjetno kot posledica poskusov njegovega ponovnega aktiviranja). Sila težnosti se spreminja. Stare vesoljske postaje in sateliti začnejo padati.

2299 - V Franciji se pojavi veliko odporniško gibanje proti islamu.

2302 – Odkritje novih pomembnih zakonov in še pomembnejših skrivnosti vesolja.

2304 – Odkritje skrivnosti Lune.

2341. – Iz vesolja se Zemlji približuje nekaj strašnega.

2354 – Okvara enega od umetnih sonc povzroči sušo.

2371. – Velika lakota bo.

2378 – Nova hitro rastoča rasa ljudi.

2480. – Nesreča. Dve umetni Sonci bosta trčili. Zaradi tega ostane zemlja v poltemi.

3005 – Začetek vojne na Marsu.

3010 – Komet uniči Luno. Okrog Zemlje se ustvari uničujoči pas kamenja in pepela.

3797. – Zaradi oblakov okoli Zemlje življenje na njej izumre. Ljudem se še vedno uspe preseliti v nove zvezdne sisteme, kar jih reši.

Odkrili mejo vesolja

3805 - Začne se vojna med ljudmi za najpomembnejše vire, v kateri umre več kot polovica prebivalstva. Vojna traja do leta 3815.

3854 – Razvoj civilizacije se ustavi, ljudje živijo v tropu tako kot živali.

3871 – Pojavi se nov prerok, ki ljudi uči o morali in veri. Ponovno se začne razvoj znanosti in civilizacije.

4302. – Na planetu se pojavijo nova mesta. Vodstvo nove cerkve spodbuja razvoj znanosti in tehnologije. Znanstveniki odkrivajo splošne mehanizme vpliva vseh bolezni na telo.

4304. – Končno – zmaga nad vsemi boleznimi.

4308. – Posledica mutacije: človek uporablja več kot 34 odstotkov svojih možganov. Zlo in sovraštvo v svetu popolnoma izgineta. Zdi se, da je najhujše izkoreninjeno.

4509. – Človek končno sreča Boga. Ljudje dosežejo takšno stopnjo razvoja, da lahko komunicirajo z Bogom.

4599. - Ljudje postanejo nesmrtni, postanejo večni - za kar so si vedno prizadevali.

4674 – Civilizacija doseže svoj vrhunec. Na Zemlji in drugih planetih živi neverjetnih 340 milijard ljudi. Začne se mešanje ljudi s tujci.

5076. – Odkrili mejo vesolja. Nihče ne ve, kaj je zadaj.

5078. – Ljudje se odločijo prestopiti mejo vesolja. Približno 40 odstotkov človeške rase je proti.

5079. – Konec sveta.