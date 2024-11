To je Donaldu Trumpu napovedala Baba Vanga: zbolel bo in se vrnil kot predsednik

Donald Trump je novi predsednik Združenih držav Amerike.

»Prišli smo v zgodovino. Pozdravili bomo našo državo. Jasno je, da smo dosegli neverjeten politični uspeh. To bo zlata doba za Ameriko. Poskrbeli bomo, da boste ponosni in srečni.

Želim, da bi bili nekega dne ponosni, ker ste glasovali za skupino ljudi, ki stoji za mano,« je med drugim dejal v včerajšnjem zmagovitem govoru in se v njem seveda zahvalil lepi prvi dami Melanii Trump, tastu Viktorju Knavsu ter se spomnil preminule tašče Amalije Knavs.

FOTO: Brian Snyder/Reuters

Da bo Donald Trump ponovno izvoljen, je napovedala že slavna slepa prerokinja Baba Vanga. Videla je, da se bo vrnil kot predsednik, je pa omenila še, da bo z njim povezana skrivnostna bolezen.

Dejala je, da bo leto 2020 zanj grozno leto, da ga bo prizadela bolezen, zaradi katere mu bo slabo, poškodovala mu bo možgane in izgubil bo sluh, nekdo v njegovi družini bo imel prometno nesrečo.

Trump ni izgubil sluha, je pa bil na predvolilnem izboru v Pensilvaniji vanj uperjen strel, ki je zadel njegov desni uhelj.

FOTO: Cheney Orr/Reuters

»Okužba bo vse okoli nas,« naj bi tik pred smrtjo izjavila slepa prerokinja – leta 2020 je bil covid diagnosticiran tudi Donaldu in njegovi ženi Melanii.

»Šla bova v karanteno in skupaj to premagala,« je tedaj zapisal na družabnih omrežjih.

FOTO: Youtube

Baba Vanga se je leta 1911 kot Vangeliyja Pandeva Dimitrova rodila v Strumici v Severni Makedoniji. Umrla je leta 1996 za rakom na dojkah v Bolgariji, kjer je bila poročena in kjer je tudi pokopana.

Že kot otrok je izgubila vid, prav to naj bi ji dalo sposobnost napovedovati prihodnost.

Medtem ko nekateri ne verjamejo v njene prerokbe, njeni zagovorniki trdijo, da je predvidevala prihod nekaj najmočnejših svetovnih voditeljev, kot sta Vladimir Putin in Donald Trump, ter naravne katastrofe, ki so zaznamovale 20. in 21. stoletje, piše 24sata.hr.