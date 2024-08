Zavist je močna in ne najbolj prijetna lastnost. Zavistni smo tistemu, ki ima nekaj, česar mi nimamo, pa bi imeli, in vsak kdaj občuti to čustvo.

Pri nekaterih astroloških znakih je prav posebej izrazito in se zavisti preprosto ne morejo upreti.

Kateri so trije najbolj zavistni astrološki znaki? Takole jih izdaja City magazine.

FOTO: Depositphotos

Bik

Bik je znan po ljubezni do ugodja, udobja in materialnega blagostanja. Svoj uspeh pogosto primerja z materialnim statusom, finančno stabilnostjo in imetjem drugih, vedno vidi le tiste, ki imajo več in jim seveda zavida.

A ne le materialne dobrine, zavist v biku sproža tudi prepričanje, da ima nekdo bolj harmonično razmerje, kot je njegovo, da bolj uživa v zvezi, da ima boljši odnos z otroki …

Skratka, bik vedno pogleduje k tistim, ki so vsaj na prvi pogled boljši, kar pri njem ne povzroča le v zavisti, temveč je tudi vir nezadovoljstva s svojim življenjem.

Lev

Rojeni vodja in oboževalec pozornosti. Če je nekdo drug deležen večje pozornosti ali je uspešnejši, lev postane zavisten, česar ne skriva.

Svoj uspeh pogosto meri in primerja z uspehom drugih in preprosto želi biti najboljši ter zato primerno občudovan in opevan.

Kadar se levu zazdi, da je zapostavljen, postane ljubosumen in negotov vase.

Njegova potreba po tem, da bi bil vedno in povsod najboljši, ga pogosto pripravi do tega, da pri njem prevlada zavist.

FOTO: Antonioguillem/Gettyimages

Škorpijon

Rojeni v tem znamenju premorejo globoka in intenzivna čustva ter vedno hrepenijo po moči in vplivu.

Kadar vidijo nekoga, ki je boljši in srečnejši od njih, hitro postanejo ljubosumni in še več: zavistni. Ti občutki izvirajo iz potrebe po nadzoru in želje po prevladi nad drugimi.

Ko škorpijoni opazijo, da je nekdo dosegel več, se hitro počutijo ogrožene, ta občutek ogroženosti pri njih prebudi ljubosumje in zavist.