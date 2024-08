Trije brutalni znaki: ko so jezni, ne izbirajo besed

Rojeni v nekaterih astroloških znakih vedo, kako udariti tako, da najbolj boli. In to z besedami. Te so njihovo močno orožje, z njimi neusmiljeno napadajo in so včasih že kar okrutni.

Kateri so trije brutalni astrološki znaki, razkriva Index.hr.

Škorpijon

Ko se razjezi škorpijon, postane kar malo zastrašujoč. Kajti on ne samo, da bo povedal natančno tisto, kar misli, povedal bo tako, da bo zadel direktno v srce.

Prizadeti, užaljeni, izdani ali razočarani škorpijon je maščevalni škorpijon, zato zadaja udarce, ki res bolijo.

Rojeni v tem znaku so mojstri sarkazma, ironije, njihova spodobnost uporabljati vsa mogoča orožja pa je izjemna. Branijo se z napadom in njihov napad je boleč. Čeprav med njim uporabljajo zgolj in samo besede.

Oven

Besen oven ne izbira besed. Tedaj, ko ga nekaj spravi v nejevoljo, iz njega kar bruhajo očitki, zbadljivke, zmerljivke in težko si je predstavljati, kolikšno zalogo teh premore.

Ovni se na situacije odzivajo hitro, rečejo, preden pomislijo in četudi bi pomislili, ne bi, kadar so jezni, izbirali milih besed.

Verbalno so močni, znajo biti glasni in se prav nič ne zadržujejo, kadar stresajo jezo. Kako močno s tem nekoga prizadenejo, jih ne zanima.

Dvojček

Jezni dvojčki uporabljajo njihovo najmočnejše orožje: oster jezik. Izbirajo besede, s katerimi vedo, da bodo drugo stran prizadeli, so namerno nesramni, žaljivi in zajedljivi.

Dvojčki so mojstri dvoličnosti in včasih pri njih dejansko ni mogoče razbrati, ali ste z njihove strani deležni šale ali v ovojni papir zavite žalitve.

So pa, kadar so jezni, dokaj očitni in se ne zadržujejo, ko z besedami tolčejo po nasprotniku.