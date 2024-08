Pet znakov, ki jim september namenja veliko ljubezni

Poletje se počasi poslavlja, pred nami je prvi jesenki mesec, ki nekaterim astrološkim znakom na področju ljubezni napoveduje veliko pestrega dogajanja. V pozitivnem smislu.

City Magazine niza astrološke znake, ki se z vidika ljubezni lahko veselijo septembra.

Lev

Levi, ki jih praviloma vodita srce in ponos, bodo septembra prav posebej sijali. Njihova karizmatičnost bo opazna vsem naokoli, energije prvega jesenskega meseca jih bodo postavile v središče dogajanja in veliko možnosti je, da bodo rojeni v tem znaku pritegnili pozornost posebne osebe, katero bo prepričala levja strast.

Levi, tako tisti v zvezi kot samski, bodo septembra uživali v romantičnih avanturah, ki jim bodo prinesle občutek zadovoljstva in izpopolnjenosti.

Nov ali že ustaljen odnos se bo razvijal v pravo smer, prežet bo s pozitivno energijo, levom bo zagotavljal občutek, da so cenjeni ter spoštovani, hkrati pa razumljeni in ljubljeni. Ljubezen levov bo vroča in silovita, prav takšna, kot so pripadniki tega znamenja sami.

FOTO: Jelena Danilovic/ Gettyimages

Devica

Device so znane po natančnosti in analitični naravi, septembra pa bodo deležne darila, katero bo malce zmotilo njihov ustaljeni urnik.

Čeprav so praviloma osredotočene na praktične zadeve in se izogibajo pretiranemu čustvovanju, jih bo ta mesec presenetil z nečim, česar ne poznajo prav dobro.

Nekdo iz njihovega kroga, na katerega so do sedaj gledale le kot na prijatelja, po pokazal zanimanje zanje in rojeni v tem ozvezdju bodo spremenili pogled na romantiko ter ljubezen.

Mesec pred nami bo za device pol novih spoznanj in romantičnih trenutkov, kar bo njihovo življenje obarvalo s povsem novimi odtenki.

Tehtnica

Rojeni v znamenju tehtnice cenijo harmonijo in ravnovesje na vseh področju življenja, septembra pa jim bo energija planetov prinesla nove priložnosti za srečo v ljubezni.

Čeprav so tehtnice praviloma previdne, ko gre za srčne zadeve in za izbiro partnerja, bodo v mesecu pred nami občutile neizmerno privlačnost do nekoga, kar bo dodobra zamajalo njihova tla pod nogami.

Ta oseba bo prebudila njihovo nekoliko uspavano strast in jim pokazala, da je ljubezen lahko nepričakovana in hkrati čarobna.

FOTO: Zoran Zeremski/Gettyimages

Škorpijon

Strastni škorpijoni bodo septembra na področju ljubezni deležni posebne transformacije. Mesec, ki prihaja, jim bo namenil veliko priložnosti za globoke povezave in za deljenje najbolj skritih čustev.

Nepričakovano srečanje ali pogovor bo odprl vrata do njim še neznanih dimenzij ljubezni in samski bodo v njem lahko našli osebo, ki jih bo razumela na najbolj globokih nivojih ter jim pomagala spoznati kotičke duše, ki so prej bili tuji celo njim samim.

Riba

Ribe so sanjavo znamenje, rojeni v tem ozvezdju vedno iščejo globlje pomene, zlasti, ko gre za ljubezen. Septembra se bodo samskim uresničile sanje, saj bodo našle osebo, ki so jo vedno želele imeti ob sebi.

Prvi jesenski mesec jim bo prinesel čustveno izpopolnjenost in srečo v ljubezni ter jim pokazal, da sanje so uresničljive.

Spoznale bodo nekoga, ki jih bo razumel, ki bo cenil njihovo čustveno naravo in pomagal tvoriti trdno vez, ta bo pogoj za nepozabno ljubezen.