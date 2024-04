Trije astrološki znaki, ki bodo uspeli, ko ne gre nikomur! Retrogradni Merkur je najboljši čas za spremembe

Kljub temu, da retrogradni Merkur velja za znamenje neuspeha in celo vračanja nekdanjih ljubezni, lahko včasih na določena znamenja deluje blagodejno. Po napovedih astrologov so do 24. aprila 2024 lahko trije astrološki znaki deležni koristnega vpliva. Gre za leva, strelca in raka.

Rak

Retrogradni Merkur je priložnost za pregled vaših ciljev, pa tudi za pogovor z nadrejenimi in napredovanje. Verjetno bo letošnji april za vas učinkovit in uspešen! Na primer, lahko dobite številne ugodnosti ali status, o katerem ste dolgo sanjali.

Če se že dolgo ukvarjate s športom, lahko zdaj postanete trener in precej uspešno razvijete osebni projekt za poučevanje poklica. Poleg tega vas lahko kontaktirajo ljudje iz preteklosti, ki vam bodo pomagali opustiti svoje cilje. Ne prezrite povabil na srečanja. Ena oseba pa vam lahko pomaga rešiti resen problem.

Lev

Retrogradni Merkur se bo odražal na področju, ki ureja razvoj, osebne vrednote in prepričanja. Morda se bo vrnila oseba iz vaše preteklosti, ki vam bo pomagala globlje razumeti, kaj opredeljuje vaš življenjski namen – kakšna so vaša moralna načela, prepričanja in kaj vas žene.

Obstaja velika verjetnost, da se boste vrnili na trening, ki ste ga nekoč obiskali, ali imeli srečanje s prijatelji, s katerimi ste izgubili stik. Zanimivo je predvsem to, da so vaše ideje iz prejšnjega obdobja lahko nagrajene v času trajanja retrogradnega Merkurja. Dobro obdobje za potovanje v kraje, kjer ste že bili.

Strelec

Retrogradni Merkur bo v vašem polju ljubezni, zato se boste ves mesec zagotovo povezovali s tistimi, ki vam bodo pomagali ugotoviti, kaj je za vas sreča. To vas lahko privede do tega, da boste želeli imeti otroka in se o tem pogovoriti s partnerjem. Obstaja tudi možnost, da se nekdanja ljubezen karmično vrne v vaše življenje, da dokonča vse začeto.

Sicer je ves april idealen čas, da se vrnete na treninge in pridružite ljudem, ki vodijo aktiven življenjski slog. Številnim Strelcem, ki razvijajo svoj posel, bo retrogradni Merkur prinesel stare stranke in možnost, da svoj projekt naredijo vedno bolj poznan.