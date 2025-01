Tri znamenja, ki se jim obeta čaroben preostanek zime

Obdobje še trajajoče zime vsem astrološkim znakom prinaša pozitivno energijo ter z njo priložnosti za odpravo posledic napak iz preteklosti.

Astrologi pa pravijo, da bodo imela tri znamenja zodiaka poseben razlog za veselje, saj jih v preostalih zimskih dneh čaka veliko sreče.

Kateri so ti znaki, razkriva zenskimagazin.rs.

Kozorog

Zima je idealen čas za kozoroge, kar je po svoje razumljivo, saj so zimsko znamenje. Oni so delavni, disciplinirani in so se vedno pripravljeni učiti, vsa v preteklosti osvojena znanja pa jim bodo v prihajajočih dneh prišla še kako prav.

Zlahka bodo opravljali dela in naloge, natančno bodo vedeli, česa si želijo in kaj potrebujejo, da bi dosegli svoje cilje.

Polni bodo optimizma, njihova energija bo čista, njihova aura pa vse okoli njih razsvetljevala s čudovito svetlobo.

To bo zanje čudovit čas, da se povežejo z drugimi, vendar si bodo morali vzeti tudi trenutke zase in za svojo sprostitev.

FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages

Bik

Biki, za vas velja, da je skrajni čas, da si dovolite tvegati. Kajti v tej zimi bo še kako aktualno reklo: sedaj ali nikoli.

Če si boste upali stopiti iz cone ugodja, boste največ pozitivnih sprememb deležni na poslovnem področju, zimski meseci pa bodo idealni tudi za druženje.

V njih vas čakajo nova poznanstva, vaše ljubezensko življenje bo bolj dinamično, optimizem bo na višku.

Tisti, ki ste v zvezi: partner bo zelo razumevajoč in vas bo spodbujal ter podpiral pri najpomembnejših življenjskih odločitvah.

FOTO: Gettyimages

Vodnar

Vodnarji, preostali del zime bo namenjen obiranju plodov vašega dela. Ne zavračajte več komplimentov, saj ste si vsako pohvalo več kot zaslužili.

Še znatneje, kot sicer boste pokazali svojo strast do življenja, vaše razpoloženje bo na višku, inovativnost posebej izražena in še nekaj: v zimskih mesecih boste imeli priložnost pozdraviti ljubezenske rane.

Tisti, ki ste v zvezi, se boste lahko osredotočili na pozitivne plati odnosa in tako bosta s partnerjem lahko rešila nekaj starih nesoglasij.