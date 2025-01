Temu znamenju bo leto 2025 prineslo največ sreče

Tu je leto 2025. V njem bo Jupiter, planet sreče in obilja, 9. junija prišel v znamenje raka, kjer bo njegov vpliv najmočnejši in bo rojenim v tem poletnem znaku eno leto prinašal neverjetne priložnosti.

Srečno leto za rake

Jupiter, najsrečnejši planet, bo namreč v raku kar celo leto, to pomeni, da bodo imeli rojeni med 21. junijem do 22. julijem dovolj priložnosti za uresničitev sanj ter načrtov na čustvenem in poslovnem področju.

FOTO: Gettyimages

Torej, dragi raki, prihajajo vaš čas, vaše leto sreče se bo uradno začelo 9. junija 2025. Ker Jupiter potrebuje 12 let, da obišče vse astrološke znake, je jasno, da boste dobili priložnosti, na katero ste čakali dolga leta.

Po astroloških napovedih tedaj, ko Jupiter vstopi v določeno znamenje, nastanejo idealni pogoji za širitev družine, poroko, poslovne priložnosti in izboljšanje materialnega statusa, piše informer.rs.