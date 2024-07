To velja za ljudi, ki so v znamenju raka

V znamenju raka ima svoj dom Luna. Hišam, ki se začnejo v znamenju raka, torej vlada Luna. Ta predstavlja dušo, čustva, nežno, mehko, skrbno, nego, mamo, žensko, otroke, odvisnost.

Vodni element, ki mu pripada, povezujemo s flegmatičnim temperamentom, predstavlja vpetost v preteklost, veliko moč čustev, sposobnost navezati bližnje in tople odnose, je temelj vsega sočutja. Rak je znamenje kardinalnega modusa, ki ga povezujemo z začenjanjem projektov, saj je na začetku vsakega letnega časa, prodorna energija, ki orje ledino in ustvarja stvari iz sebe navzven, daje pogum in podjetnost.

V raku ima višino Jupiter, kar sporoča, da se v tem znamenju skriva velika moč duhovnega razvoja in razumevanja življenja. Modrost, ki jo je mogoče živeti skozi odnose, bližino. V njem ima hkrati izgon Saturn. To med drugim sporoča, da raku manjka zrelosti, občutka za čas, včasih tudi praktičnosti, storilnosti. Prav tako je v raku na dnu Mars, kar pomeni, da mu manjkajo moč, prodornost, hitrost, tekmovalnost, sposobnost na zdrav način postaviti meje.

Znamenje raka torej povezujemo s počasno, a podjetno energijo, ki ima veliko modrosti za psihologijo, razumevanje čustev in potreb ljudi. Zaradi te modrosti in kardinalnega modusa so lahko to zanimivi vodje, ki vodijo z dokaj mirno energijo, vendar z neverjetnim občutkom za ljudi. Znajo izreči in narediti prave stvari za najboljše rezultate.

Njihove pozitivne lastnosti so toplina, mirnost, sočutje, sposobnost negovati druge, znati priti drugim res blizu … Negativne pa, da so lahko večni otroci, nezrelost, nemoč, včasih tudi premočna obramba in zidovi zaradi zavedanja lastne občutljivosti – najbolj pri moških.