Ste vedeli? Na nebu je posebna bela luna in ta tri znamenja bodo blagoslovljena s srečo

Bela luna, ki ji v ezoteriki pravijo tudi Selena, je 12. junija vstopila v znamenje dvojčkov in bo tam polnih sedem mesecev, torej do 11. januarja 2025.

V grški mitologiji je Selena boginja polne lune, v astrološkem smislu pa mistična točka horoskopa, ki ne obstaja kot fizični objekt na nebu. Vendar pa je vedno povezana z angelom varuhom in pomočjo višjih sil.

Kaj to pomeni za naše znamenje, torej za naše življenje? Bela luna daje močno zaščito, osvetljuje pot v temnih labirintih usode, pomaga popraviti napake in prejemati darila usode.

Prehod bele lune skozi znamenje dvojčkov simbolizira naš krog komunikacije in kaže, da bolj kot smo prijazni in ustrežljivi, več bomo prejeli od okolice. Besede, ki prihajajo iz srca, imajo v tem obdobju posebno moč, zato se ne sramujte, da se zahvalite ljudem za vse, kar naredijo za vas. Pomembno se je izogibati žalitvam, strupeni komunikaciji, govoricam in tračem ter dati prednost enostavnim načinom reševanja težav.

To je zelo dober čas, da uredite nekaj nedokončanih poslov, uredite dokumente, izpolnite nekaj starih obljub ... To je tudi dober čas za iskanje in nakup komunikacijske in transportne opreme, kot so avto, prenosnik, telefon ali celo kolo. Če ste lastnik podjetja, ne pozabite, da je to odličen čas za aktiven poslovni razvoj.

Selena nam pomaga, da vidimo in cenimo to, kar je okoli nas, da to uporabimo za izboljšanje svojega življenja in življenja naših bližnjih. Ta pojav prinaša koristi vsem znamenjem, še posebej pa bodo blagoslovljena tri znamenja, ki bodo deležna številnih blagoslovov.

Bik

Bela luna v dvojčkih najbolj vpliva na drugo hišo, ki je odgovorna za finance, sredstva, premoženje, samopodobo ...

To je obdobje, ko boste brez težav našli novo službo ali nov vir zaslužka, če boste želeli. Na splošno se boste s financami ukvarjali lažje in preprosteje kot sicer. To so zelo ugodni meseci za ustvarjanje novih pasivnih virov prihodkov, naložbe in ustvarjanje finančnega načrta.

Prav tako lahko pričakujete, da vam bodo ljudje vrnili dolgove, morda celo tisti, na katere ste že čisto pozabili. Če vam ponudijo vsoto denarja ali dragoceno darilo, sprejmite to kot zasluženo nagrado za nekatera pretekla dobra dela; lahko gre za nepričakovano nagrado višjih sil za vse dobro, kar ste storili.

Poleg tega se vam bodo izplačale vse finančne naložbe in veliki nakupi, ki jih opravite zdaj. Počutili se boste finančno varne kot prej in opazili boste, da se vaš denarni tok povečuje in da gre na bolje.

Dvojčka

Tranzit bele lune bo vplival na prvo hišo, kar pomeni, da bo naslednjih sedem mesecev za vas zelo dobro obdobje, v katerem se bodo povečale možnosti za uresničitev vaših sanj. Vaše dobre želje in nameni se bodo uresničili prej, kot pričakujete.

Pred vami se odpirajo nove poti in priložnosti, tudi za vaše osebno življenje. Če iščete ljubezen, je v tem obdobju možno, da spoznate osebo, ki vam je resnično usojena. To je tudi čas za nove priložnosti, ko gre za samouresničitev, torej iskanje prave službe ali hobija.

V tem obdobju tudi sami postanete dragocena pomoč ljudem okoli sebe – boste podaljšana roka njihovih angelov varuhov. Višja sila vam bo dala moči, da boste pomagali drugim ljudem z besedami in dejanji. Na splošno je to obdobje navdiha, v katerem boste čutili, da delate nekaj res pomembnega in koristnega za svet okoli sebe.

Najdete lahko nov hobi, sklepate nova prijateljstva in poznanstva ter izboljšate odnose z ljudmi okoli sebe, bodisi v zasebnem življenju bodisi v partnerstvu.

Lev

Tranzit bele lune vpliva na enajsto hišo in simbolizira vašo prihodnost in vašega angela varuha. V tem obdobju se lahko v vašem življenju pojavi oseba, ki bo postala vaš pokrovitelj, vam pomagala uresničiti načrte in vam dala prave nasvete. To je tudi čas, ko lahko sodelujete v otrokovi usodi; morda postanete starš, nekomu boter ali pomembno pomagate otroku prijatelja ali sorodnika.

Enajsta hiša je povezana tudi s pridobivanjem položaja v družbi, zato imate možnosti za samouresničitev preko interneta, ustvarjanje lastnega bloga, youtube kanala ali profila na družbenih omrežjih. Veliko ljudi se bo zanimalo za vas, še posebej, če ponujate informacije ali izdelke, ki so koristni za druge. To obdobje vam bo prineslo srečo in podporo angela varuha, počutili se boste srečne, potrebne okoliščine, informacije in ljudje pa bodo prišli sami od sebe.

Enajsta hiša simbolizira podobo prihodnosti, zato se bodo vaše sanje, upi in pričakovanja hitro odrazili v resničnosti okoli vas in se uresničili. Sanjajte dobre stvari zase in za druge ljudi, piše najzena.alo.rs.